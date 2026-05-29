СМИ: скачок цен на продукты в еврозоне будет выше, чем в США и Японии
2026-05-29T15:59+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Подорожание продуктов питания в еврозоне из-за потепления климата окажется более заметным, чем в таких странах "Большой семерки" как США и Япония, сообщает Блумберг, цитируя доклад Oxford Economics. "Согласно данным Oxford Economics, глобальный продовольственный кризис, вызванный экстремальными погодными условиями, сильнее разгонит цены в еврозоне, чем в странах "Большой семерки", - отмечает агентство. По оценке экономистов, серьезный скачок цен на продукты питания, вызванный климатическими катаклизмами, может ежегодно повышать цены на продовольствие в странах еврозоны на 1,6 процентного пункта. Это, в свою очередь, способно увеличить общий уровень инфляции максимум на 0,6 процентного пункта. При этом для Великобритании цены на продовольствие будут расти на 1 процентный пункт, в Японии - на 0,35 процентного пункта, а в США - на 0,28 процентного пункта. Глобальное потепление может привести к новым неурожаям, повреждению инфраструктуры и нарушению цепочек поставок – в итоге повысится стоимость продуктов питания, а от центральных банков потребуется сдерживать инфляцию. Чтобы вернуться к докризисным ценам, цитирует агентство авторов исследования, потребуется в среднем два с половиной года.
