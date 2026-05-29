https://1prime.ru/20260529/bloomberg-870322992.html

СМИ: скачок цен на продукты в еврозоне будет выше, чем в США и Японии

СМИ: скачок цен на продукты в еврозоне будет выше, чем в США и Японии - 29.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: скачок цен на продукты в еврозоне будет выше, чем в США и Японии

Подорожание продуктов питания в еврозоне из-за потепления климата окажется более заметным, чем в таких странах "Большой семерки" как США и Япония, сообщает... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T15:59+0300

2026-05-29T15:59+0300

2026-05-29T15:59+0300

мировая экономика

сша

япония

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Подорожание продуктов питания в еврозоне из-за потепления климата окажется более заметным, чем в таких странах "Большой семерки" как США и Япония, сообщает Блумберг, цитируя доклад Oxford Economics. "Согласно данным Oxford Economics, глобальный продовольственный кризис, вызванный экстремальными погодными условиями, сильнее разгонит цены в еврозоне, чем в странах "Большой семерки", - отмечает агентство. По оценке экономистов, серьезный скачок цен на продукты питания, вызванный климатическими катаклизмами, может ежегодно повышать цены на продовольствие в странах еврозоны на 1,6 процентного пункта. Это, в свою очередь, способно увеличить общий уровень инфляции максимум на 0,6 процентного пункта. При этом для Великобритании цены на продовольствие будут расти на 1 процентный пункт, в Японии - на 0,35 процентного пункта, а в США - на 0,28 процентного пункта. Глобальное потепление может привести к новым неурожаям, повреждению инфраструктуры и нарушению цепочек поставок – в итоге повысится стоимость продуктов питания, а от центральных банков потребуется сдерживать инфляцию. Чтобы вернуться к докризисным ценам, цитирует агентство авторов исследования, потребуется в среднем два с половиной года.

https://1prime.ru/20260506/produkty-869712822.html

https://1prime.ru/20260430/produkty-869589737.html

сша

япония

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, япония, великобритания