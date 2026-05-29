Компания Маска понизила ожидаемую оценку своей стоимости, пишут СМИ - 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T10:23+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Космическая компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, понизила ожидаемую оценку своей стоимости при проведении размещения первичных акций (IPO) до не менее 1,8 триллиона долларов, при том что ранее ожидала более 2 триллионов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с делом. "На текущий момент SpaceX планирует провести первичное публичное размещение акций стоимостью не менее 1,8 триллионов долларов, так как компания Илона Маска, занимающаяся ракетами и искусственным интеллектом, приближается к своему дебюту, согласно данным источников, знакомых с информацией", - говорится в сообщении Блумберг. При этом в апреле Блумберг сообщал, что по итогам проведения первичного размещения акций ее рыночная стоимость может превысить 2 триллиона долларов. А Маск по итогам размещения может стать первым в истории триллионером. Однако после проведения консультаций со специалистами и инвесторами цель была снижена, согласно данным неназванных источников, имеющимся у агентства. Также агентство передает, что, согласно ожиданиям, официальное представление инвесторам IPO компании начнется уже 4 июня, оценка будет определена 11 июня. SpaceX стремится привлечь до 75 миллиардов долларов, что сделало бы IPO крупнейшим за все время, по данным источников, которые получило Блумберг. SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.

технологии, spacex, xai