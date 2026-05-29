БПЛА доставит символические блюда на фестиваль "Берега вкуса"
2026-05-29T03:21+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мая – ПРАЙМ. Первый тестовый беспилотник доставит по маршруту Благовещенск – Хэйхэ символические гастрономические блюда во время фестиваля "Берега вкуса", который пройдет в конце августа, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
"В рамках тестового полета на фестивале "Берега вкуса" мы сознательно ограничиваемся самыми простыми и безопасными грузами - символическими гастрономическими блюдами без сложного режима хранения и без коммерческой составляющей, чтобы отработать сам механизм полета, взаимодействие ведомств и согласование с китайской стороной", - сказал Шейкин.
Шейкин, представляющий в Совете Федерации Амурскую область и курирующий развитие цифровых технологий в регионе, совместно с правительством области прорабатывает проект по созданию первого в мире международного хаба для беспилотников, который позволит оперативно доставлять малогабаритные грузы между Россией и Китаем.
Как отметил сенатор, Благовещенск и Хэйхэ рассматриваются как первый коридор, а беспилотные системы - как элемент будущей регулярной логистики.
"Сейчас основной фокус - подготовка конкретного тестового международного полета беспилотного воздушного судна по маршруту Благовещенск – Хэйхэ", - добавил Шейкин.
Проведение полета зависит от согласования с китайской стороной и готовности процедур. Росавиации, правительству области и Минвостокразвития поручено отработать вопросы воздушного пространства, площадок и таможенных процедур, уточнил сенатор.
Как пояснил Шейкин, в перспективе беспилотная логистика по этому маршруту будет ориентирована на срочные и малые грузы - документы, почту, медикаменты. Сложные категории грузов, по его оценке, станут следующим этапом после отработки базового сценария.
Как ранее сообщал Минтранс РФ, во время проведения гастрономического фестиваля "Берега вкуса" дроны, стилизованные под Жар-птицу и Китайского Феникса, одновременно взлетят с набережной Амура, перелетят фарватер и встретятся в воздухе над рекой Амур.
Сенатор Шейкин: беспилотник доставит символические блюда по маршруту Благовещенск – Хэйхэ
