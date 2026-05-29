В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча

2026-05-29T08:36+0300

ТОКИО, 29 мая - ПРАЙМ. Отсутствие единых стандартов качества позволяет продавать практически любой матча как элитный чай "церемониального класса", заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото. "Проблема заключается в том, что не существует критериев "хорошего" и "плохого" матча, а также в существовании не имеющего определения "церемониального класса". В результате со стороны поставщиков складывается ситуация, при которой практически любой матча можно представить клиенту как "церемониальный" и продавать под этим обозначением", - отметил он. По словам Ивамото, можно представить ситуацию, когда сырье стоимостью 1000 иен (около 7 долларов) за килограмм продается за 10 тысяч иен (около 70 долларов). "В краткосрочной перспективе это приносит прибыль, однако в долгосрочной ведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью", - подчеркнул глава ассоциации.

