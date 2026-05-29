Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/chay-870306452.html
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча - 29.05.2026, ПРАЙМ
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча
Отсутствие единых стандартов качества позволяет продавать практически любой матча как элитный чай "церемониального класса", заявил РИА Новости глава... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T08:36+0300
2026-05-29T08:36+0300
бизнес
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg
ТОКИО, 29 мая - ПРАЙМ. Отсутствие единых стандартов качества позволяет продавать практически любой матча как элитный чай "церемониального класса", заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото. "Проблема заключается в том, что не существует критериев "хорошего" и "плохого" матча, а также в существовании не имеющего определения "церемониального класса". В результате со стороны поставщиков складывается ситуация, при которой практически любой матча можно представить клиенту как "церемониальный" и продавать под этим обозначением", - отметил он. По словам Ивамото, можно представить ситуацию, когда сырье стоимостью 1000 иен (около 7 долларов) за килограмм продается за 10 тысяч иен (около 70 долларов). "В краткосрочной перспективе это приносит прибыль, однако в долгосрочной ведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью", - подчеркнул глава ассоциации.
https://1prime.ru/20260320/kitay-868493786.html
https://1prime.ru/20260214/chay-867478016.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_1f50a043b2a8d66a1995c3bd7b7cf7c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, япония
Бизнес, ЯПОНИЯ
08:36 29.05.2026
 
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча

Ивамото: отсутствие стандартов качества позволяет продавать любой матча как элитный чай

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
© flickr.com / Hactor de Pereda
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 29 мая - ПРАЙМ. Отсутствие единых стандартов качества позволяет продавать практически любой матча как элитный чай "церемониального класса", заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.
"Проблема заключается в том, что не существует критериев "хорошего" и "плохого" матча, а также в существовании не имеющего определения "церемониального класса". В результате со стороны поставщиков складывается ситуация, при которой практически любой матча можно представить клиенту как "церемониальный" и продавать под этим обозначением", - отметил он.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40 процентов
20 марта, 14:21
По словам Ивамото, можно представить ситуацию, когда сырье стоимостью 1000 иен (около 7 долларов) за килограмм продается за 10 тысяч иен (около 70 долларов).
"В краткосрочной перспективе это приносит прибыль, однако в долгосрочной ведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью", - подчеркнул глава ассоциации.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
14 февраля, 15:06
 
БизнесЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала