Жительницу Дагестана оштрафовали за видео с логотипом Instagram*

2026-05-29T00:44+0300

МАХАЧКАЛА, 29 мая - ПРАЙМ. Суд оштрафовал жительницу Дагестана на две тысячи рублей за публикацию во "ВКонтакте" видео с логотипом Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta*, запрещена в РФ как экстремистская) и постановил конфисковать телефон, следует из судебного акта, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, участковый составил протокол о привлечении уроженки Дагестана к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики). "Из протокола об административном правонарушении… усматривается, что… Магомедова Д.М… на своей странице в социальной сети "ВК" разместила видеозапись, в которой демонстрируются атрибутика символика, а именно логотип Мeta* социальной сети Instagram*, доступное для просмотра и загрузила неограниченному кругу пользователей", - говорится в акте. Магомедова в судебном заседании заявила, что не знала о запрете демонстрации видеозаписи, никаких радикальных движений не поддерживает. Телефон она продала год назад. "Признать Магомедову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в сумме двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения", - сообщается в решении суда. При назначении наказания суд учел, что женщины воспитывает малолетнего ребенка с инвалидностью.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

