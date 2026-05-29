https://1prime.ru/20260529/dividendy-870323169.html
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 29.05.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал не выплачивать дивиденды за... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T16:00+0300
2026-05-29T16:00+0300
2026-05-29T16:00+0300
атомэнергопром
росатом
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870323169.jpg?1780059612
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. "По обыкновенным акциям дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. По итогам прошлого года "Атомэнергопром" получил чистый убыток по РСБУ в размере 85,7 миллиарда рублей против прибыли в 42,7 миллиарда рублей в 2024 году. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атомэнергопром, росатом, дивиденды
Атомэнергопром, Росатом, дивиденды
Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров АО "Атомэнергопром" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания.
"По обыкновенным акциям дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.
По итогам прошлого года "Атомэнергопром
" получил чистый убыток по РСБУ в размере 85,7 миллиарда рублей против прибыли в 42,7 миллиарда рублей в 2024 году.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.