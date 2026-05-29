Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды

2026-05-29T16:00+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. "По обыкновенным акциям дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании. По итогам прошлого года "Атомэнергопром" получил чистый убыток по РСБУ в размере 85,7 миллиарда рублей против прибыли в 42,7 миллиарда рублей в 2024 году. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

атомэнергопром, росатом, дивиденды