Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год - 29.05.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию, сообщила компания. | 29.05.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Интер РАО" утвердили дивиденды за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Интер РАО" по результатам 2025 года в размере 0,321425305784583 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - сказано в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июня.
Всего на дивиденды из чистой прибыли компании за 2025 года было направлено 33,557 миллиарда рублей. Также часть чистой прибыли в размере 1,766 миллиарда рублей была направлена на формирование резервного фонда.
Ранее совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2025 год в 0,321 рубля на акцию.
Уставный капитал компании составляет 293,34 миллиарда рублей и разделен на 104,4 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,8 рубля каждая. В свободном обращении находятся 34,24% акций.
