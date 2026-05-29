https://1prime.ru/20260529/dividendy-870329043.html
Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год
Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год - 29.05.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год
Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию, сообщила компания. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T17:41+0300
2026-05-29T17:41+0300
2026-05-29T17:41+0300
акции
рынок
интер рао
дивиденды
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860226100_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ded9039dc939b8f80f7ca4d70b7b7242.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Интер РАО" по результатам 2025 года в размере 0,321425305784583 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - сказано в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июня. Всего на дивиденды из чистой прибыли компании за 2025 года было направлено 33,557 миллиарда рублей. Также часть чистой прибыли в размере 1,766 миллиарда рублей была направлена на формирование резервного фонда. Ранее совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2025 год в 0,321 рубля на акцию. Уставный капитал компании составляет 293,34 миллиарда рублей и разделен на 104,4 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,8 рубля каждая. В свободном обращении находятся 34,24% акций.
https://1prime.ru/20250624/turbina-858861108.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860226100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd586447537bb4d833b682036657d51d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, интер рао, дивиденды, бизнес
Акции, Рынок, Интер РАО, дивиденды, Бизнес
Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год
Акционеры "Интер РАО" утвердили дивиденды за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Интер РАО" утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,321 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Интер РАО" по результатам 2025 года в размере 0,321425305784583 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", - сказано в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 июня.
Всего на дивиденды из чистой прибыли компании за 2025 года было направлено 33,557 миллиарда рублей. Также часть чистой прибыли в размере 1,766 миллиарда рублей была направлена на формирование резервного фонда.
Ранее совет директоров "Интер РАО
" рекомендовал дивиденды за 2025 год в 0,321 рубля на акцию.
Уставный капитал компании составляет 293,34 миллиарда рублей и разделен на 104,4 миллиарда обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,8 рубля каждая. В свободном обращении находятся 34,24% акций.
"Интер РАО" готовится производить газовые турбины