Дмитриев назвал немецкую промышленность неконкурентоспособной

2026-05-29T20:47+0300

экономика

газ

германия

рф

европа

кирилл дмитриев

владимир путин

рфпи

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Промышленность Германии неконкурентоспособна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так глава РФПИ прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей. "Факт: немецкая промышленность утратила конкурентоспособность и находится на грани краха из-за роста затрат на энергоносители на 30-40% вследствие отказа от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент РФ в пятницу дал оценку политики действующего правительства Германии в сфере энергетической безопасности во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

