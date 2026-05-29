Дмитриев назвал немецкую промышленность неконкурентоспособной
2026-05-29T20:47+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Промышленность Германии неконкурентоспособна, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так глава РФПИ прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что Европа, в том числе Германия, проиграла от отказа от российских энергоносителей. "Факт: немецкая промышленность утратила конкурентоспособность и находится на грани краха из-за роста затрат на энергоносители на 30-40% вследствие отказа от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент РФ в пятницу дал оценку политики действующего правительства Германии в сфере энергетической безопасности во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что промышленность Германии находится на грани краха