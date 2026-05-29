Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/dollar-870325169.html
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях - 29.05.2026, ПРАЙМ
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в своих портфелях или рассматривают такую возможность на фоне геополитической неопределенности, следует из доклада... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T16:47+0300
2026-05-29T16:47+0300
экономика
ubs
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c497ef26a40171471fb27032b16c752f.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в своих портфелях или рассматривают такую возможность на фоне геополитической неопределенности, следует из доклада Global Family Office Report 2026 швейцарского банка UBS. Отмечается, что данные UBS собраны среди 307 семейных офисов из более чем 30 рынков со средним чистым капиталом в 2,7 миллиарда долларов. "Многие рассматривают возможность сокращения доли доллара или планируют диверсификацию по регионам, но активы Северной Америки явно по-прежнему составляют наибольшую долю в портфелях", - приводятся в докладе слова руководителя отдела по работе со стратегическими клиентами UBS Global Wealth Management Бенджамина Кавалли (Benjamin Cavalli). По данным UBS, 65% семей ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по активам, номинированным в американской валюте. Это стимулирует более широкое внедрение мультивалютных механизмов, а евро и швейцарский франк становятся предпочтительными альтернативами. Семейные офисы уделяют приоритетное внимание устойчивости, диверсификации и долгосрочным возможностям, готовясь к длительной геополитической и экономической неопределенности, добавляет UBS. Геополитические конфликты стали главным риском как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, также отмечается рост опасений относительно уровня глобального долга и угрозы рецессии. Согласно данным банка, 60% семейных офисов планируют внести изменения в свою стратегическую структуру активов в течение 12 месяцев, что является самым высоким показателем, зафиксированным UBS. Также отмечается, что, пусть рынки развитых стран по-прежнему остаются основой портфелей, акценты постепенно смещаются в сторону акций развивающихся рынков и альтернативных активов, таких как инфраструктура.
https://1prime.ru/20260528/wp-870289883.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859647052_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c52ee1a14fecf6809b2c47ccd3602d1c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ubs
Экономика, UBS
16:47 29.05.2026
 
Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях

UBS: богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в своих портфелях или рассматривают такую возможность на фоне геополитической неопределенности, следует из доклада Global Family Office Report 2026 швейцарского банка UBS.
Отмечается, что данные UBS собраны среди 307 семейных офисов из более чем 30 рынков со средним чистым капиталом в 2,7 миллиарда долларов.
"Многие рассматривают возможность сокращения доли доллара или планируют диверсификацию по регионам, но активы Северной Америки явно по-прежнему составляют наибольшую долю в портфелях", - приводятся в докладе слова руководителя отдела по работе со стратегическими клиентами UBS Global Wealth Management Бенджамина Кавалли (Benjamin Cavalli).
По данным UBS, 65% семей ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по активам, номинированным в американской валюте. Это стимулирует более широкое внедрение мультивалютных механизмов, а евро и швейцарский франк становятся предпочтительными альтернативами.
Семейные офисы уделяют приоритетное внимание устойчивости, диверсификации и долгосрочным возможностям, готовясь к длительной геополитической и экономической неопределенности, добавляет UBS. Геополитические конфликты стали главным риском как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, также отмечается рост опасений относительно уровня глобального долга и угрозы рецессии.
Согласно данным банка, 60% семейных офисов планируют внести изменения в свою стратегическую структуру активов в течение 12 месяцев, что является самым высоким показателем, зафиксированным UBS. Также отмечается, что, пусть рынки развитых стран по-прежнему остаются основой портфелей, акценты постепенно смещаются в сторону акций развивающихся рынков и альтернативных активов, таких как инфраструктура.
!Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
СМИ: Белый дом хочет создать купюру в 250 долларов с изображением Трампа
Вчера, 16:27
 
ЭкономикаUBS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала