Жителя ЕАО оштрафуют за хранение 946 ювелирных украшений
04:45 29.05.2026
 
Жителя ЕАО оштрафуют за хранение 946 ювелирных украшений

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - ПРАЙМ. Жителя Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафуют на 300 тысяч рублей за незаконное хранение партии из 946 ювелирных украшений стоимостью 16,8 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.
Установлено, что предприниматель, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями, хранил 946 единиц изделий из золота и серебра без уникального идентификационного номера с целью последующего сбыта. Их общая стоимость составила более 16,8 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщила прокуратура ЕАО.
 
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
