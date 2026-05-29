EBITDA "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 16% - 29.05.2026, ПРАЙМ
EBITDA "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 16%
Показатель EBITDA "Газпрома" по МСФО в первом квартале составил 979 миллиардов рублей, увеличившись на 16% в годовом выражении, и достиг максимального значения... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T16:13+0300
16:13 29.05.2026
 
EBITDA "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 16%

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Показатель EBITDA "Газпрома" по МСФО в первом квартале составил 979 миллиардов рублей, увеличившись на 16% в годовом выражении, и достиг максимального значения за последние три года, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"EBITDA группы "Газпром" за I квартал 2026 года составила 979 миллиардов рублей – максимальное квартальное значение за последние три года", - приводятся в сообщении компании его слова.
По итогам первого квартала прошлого года показатель EBITDA "Газпрома" по МСФО составил 844 миллиарда рублей. Таким образом, EBITDA компании выросла на 16%.
 
