EBITDA "Газпрома" по МСФО в I квартале выросла на 16% - 29.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Показатель EBITDA "Газпрома" по МСФО в первом квартале составил 979 миллиардов рублей, увеличившись на 16% в годовом выражении, и достиг максимального значения за последние три года, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "EBITDA группы "Газпром" за I квартал 2026 года составила 979 миллиардов рублей – максимальное квартальное значение за последние три года", - приводятся в сообщении компании его слова. По итогам первого квартала прошлого года показатель EBITDA "Газпрома" по МСФО составил 844 миллиарда рублей. Таким образом, EBITDA компании выросла на 16%.

