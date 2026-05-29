Эксперт рассказал, как защитить детей в интернете

2026-05-29T04:06+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Родителям необходимо напоминать детям правила цифровой гигиены: никогда не передавать пароли, данные банковских карт и любую личную информацию в переписке или на незнакомых сайтах, рассказал РИА Новости директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "Чтобы снизить риски и защитить детей в киберпространстве, рекомендуем родителям напомнить детям главные правила цифровой гигиены: никогда не передавать пароли, данные банковских карт и любую личную информацию в переписке или на незнакомых сайтах; не переходить по подозрительным ссылкам и не принимать "подарки" от незнакомцев в онлайн-играх", - сказал он. Также эксперты ГК "Солар" напоминают о главных киберугрозах для детей в интернете. Так, злоумышленники могут предлагать легкий заработок, например, поработать курьером, принять деньги на банковскую карту, зарегистрировать на себя доменное имя, совершить противоправные действия в общественных местах и многое другое. Дети верят и не понимают, что могут стать элементом криминальной цепочки и соучастником киберпреступления. Кроме того, злоумышленники могут обещать бесплатные бонусы или выигрыши в играх, заманивать переходами по ссылкам и выманивать личные данные. Эксперты напоминают, что подростки и дети могут случайно попасть на сайты или в чаты с агрессивным, жестоким или несоответствующим возрасту контентом и получить психологическую травму. "Летние каникулы - период повышенного риска для детей в цифровой среде. На каникулах дети проводят больше времени в интернете - поэтому повышается вероятность столкнуться с киберугрозами", - предупреждают эксперты.

технологии, общество