Эксперт объяснила, почему дома нельзя хранить наличные

2026-05-29T06:28+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Хранить большие суммы наличных дома, в первую очередь, небезопасно, а во вторую, - невыгодно, так как деньги "не работают" и обесцениваются, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева. "Думаю, стоит начать с того, что хранить деньги дома в наличном формате просто небезопасно, если речь идет о больших суммах. Во-вторых, дома деньги действительно "не работают" и обесцениваются", - рассказала она. О невыгодности такого способа сбережений также рассказала советник председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Анастасия Кудрявцева: наличные дома не защищены от краж, пожаров, бытовых потерь и при этом постепенно обесцениваются из-за инфляции. "Даже если человеку кажется, что деньги лежат в безопасности, через несколько лет их покупательная способность может заметно снизиться", - подчеркнула она. Кроме того, по ее мнению, наличные фактически перестают работать на владельца. "Сегодня существует достаточно инструментов, которые позволяют сохранять высокий уровень ликвидности и одновременно получать доходность", - добавила она. В первую очередь речь идет о банковских вкладах и накопительных счетах, где ставки по-прежнему остаются привлекательными, а для более долгосрочного подхода часть средств можно направлять в облигации федерального займа или надежные корпоративные облигации - это более консервативные инструменты по сравнению с акциями. "Также многие используют диверсификацию: часть средств хранится на счете для оперативного доступа, часть - во вкладах, а часть - в защитных активах вроде золота", - отметила она.

финансы, банки, "бкс мир инвестиций"