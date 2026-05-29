Рособрнадзор рассказал, когда начнут проводить устный экзамен по истории

Устный экзамен по истории планируется провести в марте-феврале 2028 года для всех учащихся 9-х классов, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T14:18+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Устный экзамен по истории планируется провести в марте-феврале 2028 года для всех учащихся 9-х классов, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что девятиклассники начнут сдавать устный экзамен по истории. Музаев позже отметил, что Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для учащихся 11-х классов. "К 2028 году в феврале или марте, мы пока точно не определились, планируется уже устный экзамен по истории (сделать - ред.) обязательным для всех выпускников 9-х классов", - сказал Музаев журналистам. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня, ОГЭ - 2 июня.

