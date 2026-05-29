В 15 населенных пунктах Тюменской области восстановили электроснабжение
2026-05-29T06:52+0300
ТЮМЕНЬ, 29 мая – ПРАЙМ. Электроснабжение восстановлено в 15 населенных пунктов в Тюменской области, где из-за ливня и ветра вечером в четверг остались без света 6,8 тысячи человек, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС региона.
Ранее пресс-служба компании "Россети Тюмень" сообщила, что ливень с грозой, сильным ветром и градом спровоцировали локальные технологические нарушения в распределительной сети в Тюменском, Нижнетавдинском, Абатском, Упоровском, Исетском и Армизонском муниципальных округах, энергетики оперативно устраняют последствия.
"В связи с прохождением неблагоприятных явлений с 18.00 до 20.00 (мск) 28 мая (порывы ветра до 22 м/с с сильным дождем) произошло отключение электроэнергии. Под отключение попало 15 населенных пунктов - 2 529 частных домов с населением 6,8 тысячи человек. По состоянию на 03.00 (мск) 29 мая электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
