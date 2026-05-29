В Италии разгорелся скандал из-за Украины, пишут СМИ - 29.05.2026, ПРАЙМ

Издание Il Fatto Quotidiano сообщило о скандале в итальянском правительстве, связанном с обсуждением возможного вступления Украины в ЕС.

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Издание Il Fatto Quotidiano сообщило о скандале в итальянском правительстве, связанном с обсуждением возможного вступления Украины в ЕС."Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство", — говорится в публикации.На фоне возобновившихся переговоров между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила против членства Украины в объединении."Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз", — приводится в материале заявление партии.В статье также отмечается, что в дополнение к неподготовленности Киева к членству, перспективы его вступления могут привести к значительным экономическим и социальным последствиям для ЕС.Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.При этом Financial Times писала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.

