В Италии разгорелся скандал из-за Украины, пишут СМИ - 29.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260529/es-870303171.html
В Италии разгорелся скандал из-за Украины, пишут СМИ
Издание Il Fatto Quotidiano сообщило о скандале в итальянском правительстве, связанном с обсуждением возможного вступления Украины в ЕС. | 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Издание Il Fatto Quotidiano сообщило о скандале в итальянском правительстве, связанном с обсуждением возможного вступления Украины в ЕС."Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство", — говорится в публикации.На фоне возобновившихся переговоров между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила против членства Украины в объединении."Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз", — приводится в материале заявление партии.В статье также отмечается, что в дополнение к неподготовленности Киева к членству, перспективы его вступления могут привести к значительным экономическим и социальным последствиям для ЕС.Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.При этом Financial Times писала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.
В Италии разгорелся скандал из-за Украины, пишут СМИ

IFQ: в итальянском правительстве произошел конфликт по вопросу вступления Киева в ЕС

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Издание Il Fatto Quotidiano сообщило о скандале в итальянском правительстве, связанном с обсуждением возможного вступления Украины в ЕС.
"Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство", — говорится в публикации.
На фоне возобновившихся переговоров между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини выступила против членства Украины в объединении.
"Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз", — приводится в материале заявление партии.
В статье также отмечается, что в дополнение к неподготовленности Киева к членству, перспективы его вступления могут привести к значительным экономическим и социальным последствиям для ЕС.
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
При этом Financial Times писала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.
 
