"Это табу". На Западе резко высказались о переговорах с Россией - 29.05.2026, ПРАЙМ
"Это табу". На Западе резко высказались о переговорах с Россией
В Европе начали все активнее обсуждать возможность восстановления отношений с Россией, пишет The European Conservative. | 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В Европе начали все активнее обсуждать возможность восстановления отношений с Россией, пишет The European Conservative."Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой или нет, а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС", — говорится в публикации.Издание отмечает, что на этой неделе европейские политики подали сразу несколько сигналов о готовности к диалогу.При этом, как подчеркивает издание, внутри Евросоюза сохраняется серьезный раскол. Нерешительность Брюсселя, а также позиция отдельных европейских чиновников, в частности главы евродипломатии Каи Каллас, может окончательно подорвать влияние объединения, резюмируется в статье.В последние дни западные СМИ все чаще сообщают о поиске подходящей кандидатуры для контактов с Москвой. Среди возможных претендентов называют бывших канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелу Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, председателя Евросовета Антониу Кошту, бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также самих Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен.Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительнее кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, определив политика, которому доверяют и который не позволял себе резких выпадов в адрес России. Путин также напомнил, что именно Европа отказалась от переговоров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
"Это табу". На Западе резко высказались о переговорах с Россией

TEC: в Евросоюзе начали обсуждать восстановление контактов с Россией

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В Европе начали все активнее обсуждать возможность восстановления отношений с Россией, пишет The European Conservative.
"Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой или нет, а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что на этой неделе европейские политики подали сразу несколько сигналов о готовности к диалогу.
При этом, как подчеркивает издание, внутри Евросоюза сохраняется серьезный раскол. Нерешительность Брюсселя, а также позиция отдельных европейских чиновников, в частности главы евродипломатии Каи Каллас, может окончательно подорвать влияние объединения, резюмируется в статье.
В последние дни западные СМИ все чаще сообщают о поиске подходящей кандидатуры для контактов с Москвой. Среди возможных претендентов называют бывших канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелу Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, председателя Евросовета Антониу Кошту, бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также самих Каю Каллас и Урсулу фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительнее кандидатура экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, определив политика, которому доверяют и который не позволял себе резких выпадов в адрес России. Путин также напомнил, что именно Европа отказалась от переговоров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
