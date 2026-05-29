"В отчаянии". На Западе испугались предупреждения России - 29.05.2026, ПРАЙМ
"В отчаянии". На Западе испугались предупреждения России

Христофору: ЕС встревожен после заявления МИД об ударах по Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Западные страны серьезно обеспокоены предупреждением МИД России о возможных новых ударах по центрам принятия решений на Украине, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
"Соединенные Штаты ни за что на свете не дадут Украине больше вооружений. <…> А вот европейцам придется это обсуждать. Я бы предположил, что они не захотят отдавать свои системы ПВО, но они настолько отчаялись и находятся в такой панике из-за желания продолжать войну и защищать Владимира Зеленского, защищать Киев, что все-таки могут на это пойти", — заявил он в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, даже формулировки западных СМИ, в которых говорится, что Зеленский "умоляет" Дональда Трампа предоставить Украине ракеты для комплексов Patriot, указывают на настоящую панику после заявлений Москвы о новых ударах возмездия.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Штаты на запросы главы киевского режима не ответили.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
