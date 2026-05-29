ЕК назвала отношения ЕС с Китаем неустойчивыми

2026-05-29T15:28+0300

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает отношения Евросоюза с Китаем в сферах торговли и инвестиций как неустойчивые, говорится в опубликованном отчете ЕК по итогам заседания коллегии еврокомиссаров. "Китай является важнейшим партнером, взаимодействие и диалог будут продолжаться. В то же время нынешнее состояние отношений в сфере торговли и инвестиций не является устойчивым", - говорится в отчете. Отмечается, что ЕК планирует сохранять в отношении Пекина стратегию, направленную на снижение рисков при сохранении связей. "По мере того как интересы в сферах экономики и безопасности становятся все более взаимосвязанными, оба этих аспекта потребуют более решительных и согласованных мер", - говорится в отчете. Зампредседателя Еврокомиссии по промышленной стратегии Стефан Сежурне в интервью газете Financial Times в четверг заявил, что ЕС расширит использование квот на импорт и пошлины, чтобы защитить целые секторы своей промышленности от "экзистенциальной угрозы" импорта товаров КНР. Позднее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай примет ответные меры, если Евросоюз введет новые ограничения в отношении китайских товаров. До этого минкоммерции КНР заявило 21 мая, что страна примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.

