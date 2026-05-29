СМИ: глава МИД Норвегии поспорил с Каллас из-за России

2026-05-29T06:01+0300

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Эспен Барт Эйде, глава МИД Норвегии, возразил Кае Каллас, главе европейской дипломатии, относительно необходимости прямого диалога между ЕС и Россией, сообщает Politico.По мнению издания, Эйде дал Каллас понять, что участие Европы в символических обсуждениях с Россией является более разумным решением, чем полный отказ от любых форм общения."Я считаю, что у Европы есть свои собственные реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки", — добавил политик."Комментарии Эйде противоречили заявлениям Калласа, которая в четверг охарактеризовала прямые переговоры с Россией как "ловушку ", добавив, что вместо этого ЕС должен определить свою стратегию в отношении Москвы и сосредоточиться на "основных интересах" блока", — говорится в материале. Вчера Кая Каллас признала, что ЕС никогда не сможет быть беспристрастным во время переговоров между Россией и Украиной, так как поддерживает Киев. В то же время, она не смогла дать ответ на вопрос относительно дебатов среди стран ЕС касательно выбора потенциального переговорщика в диалоге с Россией.СМИ все чаще сообщают о том, что европейские лидеры продолжают поиски подходящей фигуры для переговоров с Москвой. Среди рассматриваемых кандидатов были упомянуты: бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Марио Драги, председатель Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также сама Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент России Владимир Путин, обсуждая возможного партнера по переговорам между Европой и Россией, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, подчеркивая, что выбор остается за европейцами и следуют они остановиться на лидере, которому они доверяют и который не делал уничижительных заявлений в адрес России. Путин отметил, что отказ от переговоров был инициативой Европы, а не России.

