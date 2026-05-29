https://1prime.ru/20260529/evropa-870305215.html

"Лицом к лицу": в Британии выступили с резким признанием о России

"Лицом к лицу": в Британии выступили с резким признанием о России - 29.05.2026, ПРАЙМ

"Лицом к лицу": в Британии выступили с резким признанием о России

Европа боится прямой конфронтации с Россией без поддержки США, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T06:58+0300

2026-05-29T06:58+0300

2026-05-29T06:58+0300

россия

сша

украина

всу

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Европа боится прямой конфронтации с Россией без поддержки США, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис."Нужно понимать, откуда идут такие экстремальные реакции европейцев на события на Украине и их страх победы там. <…> Американцы уходят и европейцам с большой вероятностью придется столкнуться с русскими лицом к лицу", — сказал он.По словам Меркуриса, желая отстраниться от украинского конфликта, Штаты будут еще менее склонны поставлять и без того дефицитные ракеты для систем ПВО Patriotради их отправки в более важные регионы.Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому лидеру с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.

сша

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, всу, европа