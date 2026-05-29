Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия пообещала помочь Киеву необычным способом - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/finlyandiya-870305344.html
Финляндия пообещала помочь Киеву необычным способом
Финляндия пообещала помочь Киеву необычным способом - 29.05.2026, ПРАЙМ
Финляндия пообещала помочь Киеву необычным способом
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о намерении передать Украине устаревшие американские истребители F/A-18 Hornet, сообщает газета... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T07:05+0300
2026-05-29T07:05+0300
мировая экономика
украина
швеция
финляндия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о намерении передать Украине устаревшие американские истребители F/A-18 Hornet, сообщает газета Ilta-Sanomat."Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы", — сказала она.Валтонен также одобрила инициативу Швеции о передаче истребителей Gripen Украине, назвав это важным шагом."Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определенно поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент", — добавила политик.Вчера шведское правительство, по итогам визита Владимира Зеленского, объявило о своем намерении передать Украине 36 истребителей Gripen.22 октября 2025 года премьер-министр Швеции и Владимир Зеленский подписали письмо о намерении, которое позволяет Швеции продать Украине новейшие истребители Gripen E. Шведский премьер-министр указал, что планируемое количество самолетов составит от 100 до 150, а первая партия может быть поставлена через три года после завершения контракта.Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о возможных поставках Украине прежних моделей истребителей Gripen C/D, подчеркнув, что это будет зависеть от окончательных договоренностей по новым самолетам Gripen E.
https://1prime.ru/20260528/finlyandiya-870290956.html
https://1prime.ru/20260527/iltalehti-870256010.html
https://1prime.ru/20260523/rossiya-870159751.html
украина
швеция
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, швеция, финляндия, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский
07:05 29.05.2026
 
Финляндия пообещала помочь Киеву необычным способом

Глава МИД Финляндии пообещала передать Киеву списанные истребители

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о намерении передать Украине устаревшие американские истребители F/A-18 Hornet, сообщает газета Ilta-Sanomat.

"Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы", — сказала она.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
Происходящее на российской границе вызвало переполох в Финляндии
Вчера, 16:35
Валтонен также одобрила инициативу Швеции о передаче истребителей Gripen Украине, назвав это важным шагом.

"Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определенно поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент", — добавила политик.

Вчера шведское правительство, по итогам визита Владимира Зеленского, объявило о своем намерении передать Украине 36 истребителей Gripen.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Уровень безработицы в Финляндии достиг 11,6%
27 мая, 14:42
22 октября 2025 года премьер-министр Швеции и Владимир Зеленский подписали письмо о намерении, которое позволяет Швеции продать Украине новейшие истребители Gripen E. Шведский премьер-министр указал, что планируемое количество самолетов составит от 100 до 150, а первая партия может быть поставлена через три года после завершения контракта.

Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о возможных поставках Украине прежних моделей истребителей Gripen C/D, подчеркнув, что это будет зависеть от окончательных договоренностей по новым самолетам Gripen E.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Требование главы МИД Финляндии к России вызвало переполох на Западе
23 мая, 09:53
 
Мировая экономикаУКРАИНАШВЕЦИЯФИНЛЯНДИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала