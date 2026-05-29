Финляндия пообещала помочь Киеву необычным способом
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о намерении передать Украине устаревшие американские истребители F/A-18 Hornet, сообщает газета...
2026-05-29T07:05+0300
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о намерении передать Украине устаревшие американские истребители F/A-18 Hornet, сообщает газета Ilta-Sanomat."Этот вопрос обсуждался с Украиной, но я скажу, что Финляндия отказывается от Hornet, потому что они исчерпали свой срок службы", — сказала она.Валтонен также одобрила инициативу Швеции о передаче истребителей Gripen Украине, назвав это важным шагом."Конечно, всю помощь, которую Швеция может оказать Украине, мы определенно поддерживаем. Передача истребителей Gripen и связанная с ней более обширная фаза обучения — очень хороший элемент", — добавила политик.Вчера шведское правительство, по итогам визита Владимира Зеленского, объявило о своем намерении передать Украине 36 истребителей Gripen.22 октября 2025 года премьер-министр Швеции и Владимир Зеленский подписали письмо о намерении, которое позволяет Швеции продать Украине новейшие истребители Gripen E. Шведский премьер-министр указал, что планируемое количество самолетов составит от 100 до 150, а первая партия может быть поставлена через три года после завершения контракта.Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о возможных поставках Украине прежних моделей истребителей Gripen C/D, подчеркнув, что это будет зависеть от окончательных договоренностей по новым самолетам Gripen E.
Глава МИД Финляндии пообещала передать Киеву списанные истребители
