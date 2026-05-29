https://1prime.ru/20260529/gavaji-870302995.html

На Гавайях задержали подозреваемого в убийстве трех человек

На Гавайях задержали подозреваемого в убийстве трех человек - 29.05.2026, ПРАЙМ

На Гавайях задержали подозреваемого в убийстве трех человек

Подозреваемого в убийстве трех человек за несколько дней в американском штате Гавайи задержали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T05:30+0300

2026-05-29T05:30+0300

2026-05-29T05:30+0300

общество

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870302995.jpg?1780021842

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Подозреваемого в убийстве трех человек за несколько дней в американском штате Гавайи задержали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. Ранее телеканал CNN сообщал, что полиция на Гавайях ведет поиски подозреваемого в расправе над тремя пожилыми мужчинами. "Мужчина, который разыскивался за три убийства, был задержан", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что у 36-летнего подозреваемого Джейкоба Бейкера было около 20 случаев нарушения закона в прошлом, включая автомобильные штрафы, а также уголовные и административные правонарушения, в том числе незаконное проникновение на чужую территорию и неявка в суд. В то же время, изучив его соцсети, агентство не нашло ничего подозрительного.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , cnn