Биржевые цены на газ в Европе стабильны в начале последних торгов весны
2026-05-29T10:05+0300
энергетика
газ
торги
катар
европа
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов пятницы в целом стабильны к расчетной цене четверга, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 569,4 доллара (+0,9%). А по состоянию на 9.08 мск показатель составляет 565,7 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 564,6 доллара за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В текущем месяце эти котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
