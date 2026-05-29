Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы "Газпрома" и CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260529/gaz-870321237.html
Главы "Газпрома" и CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Главы "Газпрома" и CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере - 29.05.2026, ПРАЙМ
Главы "Газпрома" и CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе встречи в Пекине обсудили перспективы стратегического сотрудничества в... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T15:16+0300
2026-05-29T15:24+0300
энергетика
газ
россия
пекин
алексей миллер
газпром
cnpc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863332870_0:39:3023:1739_1920x0_80_0_0_34b2273a4af3b58916ade16f8ae8611f.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе встречи в Пекине обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром". "Состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна. Стороны обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.Визит делегации "Газпрома" в Китай состоялся в развитие контактов, прошедших в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Отмечается, что стратегическое партнерство "Газпрома" и CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая, расширяется за счет роста поставок и новых маршрутов. Основой экспорта остается газопровод "Сила Сибири", по которому в начале сентября 2025 года стороны договорились увеличить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. CNPC является ключевым партнером "Газпрома" в Китае.
https://1prime.ru/20260526/gazprom-neft-870234621.html
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863332870_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_4dae13b9821f003228eae884692f84d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, пекин, алексей миллер, газпром, cnpc
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Пекин, Алексей Миллер, Газпром, CNPC
15:16 29.05.2026 (обновлено: 15:24 29.05.2026)
 
Главы "Газпрома" и CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере

Глава "Газпрома" Миллер и глава CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе встречи в Пекине обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".
"Состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна. Стороны обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.
Визит делегации "Газпрома" в Китай состоялся в развитие контактов, прошедших в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.
Отмечается, что стратегическое партнерство "Газпрома" и CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая, расширяется за счет роста поставок и новых маршрутов. Основой экспорта остается газопровод "Сила Сибири", по которому в начале сентября 2025 года стороны договорились увеличить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. CNPC является ключевым партнером "Газпрома" в Китае.
НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2026
"Газпром нефть" планирует установить новый рекорд добычи углеводородов
26 мая, 20:42
 
ЭнергетикаГазРОССИЯПекинАлексей МиллерГазпромCNPC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала