Главы "Газпрома" и CNPC обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере
2026-05-29T15:16+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе встречи в Пекине обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром". "Состоялась встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна. Стороны обсудили перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.Визит делегации "Газпрома" в Китай состоялся в развитие контактов, прошедших в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Отмечается, что стратегическое партнерство "Газпрома" и CNPC, крупнейшей нефтегазовой компании Китая, расширяется за счет роста поставок и новых маршрутов. Основой экспорта остается газопровод "Сила Сибири", по которому в начале сентября 2025 года стороны договорились увеличить поставки с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год. CNPC является ключевым партнером "Газпрома" в Китае.
