Скорректированный чистый долг "Газпрома" за I квартал снизился на 4%
2026-05-29T16:17+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Скорректированный чистый долг "Газпрома" по МСФО по итогам первого квартала текущего года составил 5,8 триллиона рублей, что на 3,7% ниже показателя на конец прошлого года - 6,049 триллиона рублей, следует их слов зампреда правления компании Фамила Садыгова. "Чистый долг (скорр.) снизился на 226 миллиардов рублей – до 5,8 триллиона рублей. Контроль долговой нагрузки – один из основных приоритетов финансовой политики компании. По возможности мы направляем свободные денежные средства на погашение долга, и в первом квартале объем погашения превысил величину привлеченных средств на 35 миллиардов рублей", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
