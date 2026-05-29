https://1prime.ru/20260529/gazprom-870324258.html

Скорректированный чистый долг "Газпрома" за I квартал снизился на 4%

Скорректированный чистый долг "Газпрома" за I квартал снизился на 4% - 29.05.2026, ПРАЙМ

Скорректированный чистый долг "Газпрома" за I квартал снизился на 4%

Скорректированный чистый долг "Газпрома" по МСФО по итогам первого квартала текущего года составил 5,8 триллиона рублей, что на 3,7% ниже показателя на конец... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T16:17+0300

2026-05-29T16:17+0300

2026-05-29T16:17+0300

россия

финансы

фамил садыгов

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870324258.jpg?1780060644

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Скорректированный чистый долг "Газпрома" по МСФО по итогам первого квартала текущего года составил 5,8 триллиона рублей, что на 3,7% ниже показателя на конец прошлого года - 6,049 триллиона рублей, следует их слов зампреда правления компании Фамила Садыгова. "Чистый долг (скорр.) снизился на 226 миллиардов рублей – до 5,8 триллиона рублей. Контроль долговой нагрузки – один из основных приоритетов финансовой политики компании. По возможности мы направляем свободные денежные средства на погашение долга, и в первом квартале объем погашения превысил величину привлеченных средств на 35 миллиардов рублей", - приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, фамил садыгов, газпром