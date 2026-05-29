Выработка электроэнергии электростанциями ГЭХ в 2025 году снизилась - 29.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Выработка электроэнергии электростанциями "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в 2025 году снизилась на 1,9%, до 155,9 миллиарда кВт.ч, следует из отчета эмитента... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T18:17+0300
энергетика
россия
газпром
еэс
мосэнерго
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии электростанциями "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в 2025 году снизилась на 1,9%, до 155,9 миллиарда кВт.ч, следует из отчета эмитента "Газпрома". "Всего электростанции ЕЭС России в 2025 году выработали 1 166,4 миллиарда кВт.ч (в т.ч. группа Газпром – 155,9 миллиарда кВт.ч, или 13%)", - сказано в документе. Согласно аналогичному отчету за 2024 год, выработка электроэнергии электростанциями ГЭХа тогда составила 159 миллиардов кВт.ч. Таким образом, выработка в прошлом году сократилась на 1,9%. "Газпром энергохолдинг" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении.
россия, газпром, еэс, мосэнерго
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, ЕЭС, Мосэнерго
"Газпром": выработка электроэнергии электростанциями ГЭХа в 2025 году снизилась на 1,9%

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии электростанциями "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) в 2025 году снизилась на 1,9%, до 155,9 миллиарда кВт.ч, следует из отчета эмитента "Газпрома".
"Всего электростанции ЕЭС России в 2025 году выработали 1 166,4 миллиарда кВт.ч (в т.ч. группа Газпром – 155,9 миллиарда кВт.ч, или 13%)", - сказано в документе.
Согласно аналогичному отчету за 2024 год, выработка электроэнергии электростанциями ГЭХа тогда составила 159 миллиардов кВт.ч. Таким образом, выработка в прошлом году сократилась на 1,9%.
"Газпром энергохолдинг" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром", управляющее энергетическими активами группы в электро и теплоэнергетике ("Мосэнерго", ОГК-2, ТГК-1 и МОЭК) и энергетическом машиностроении.
"Газпром" в 2025 увеличил поставки газа в Грузию
