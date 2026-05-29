Безработица в Германии в мае неожиданно снизилась
Безработица в Германии в мае снизилась до 6,3% с уровня апреля в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T11:26+0300
мировая экономика, германия
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Безработица в Германии в мае снизилась до 6,3% с уровня апреля в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя на апрельском уровне.
При этом число безработных в стране снизилось на 12 тысяч при прогнозе роста на 10 тысяч.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,3% с уровня апреля в 6,4%, а число безработных сократилось до 2,95 миллиона с 3,008 миллиона человек.
Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента