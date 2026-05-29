https://1prime.ru/20260529/ii-870319060.html

Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ

Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ - 29.05.2026, ПРАЙМ

Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ

Более половины российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Салют для... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T14:31+0300

2026-05-29T14:31+0300

2026-05-29T14:31+0300

бизнес

технологии

финансы

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866430599_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_ff914b2faf10f2568271b82ba2930125.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Более половины российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер). В опросе участвовали 308 крупных компаний из отраслей торговли, строительства, промышленности, недвижимости, АПК, пищевого производства, транспорта, машиностроения, ТЭК и других. "Компании отвечали на вопросы о целях внедрения агентов в бизнес-процессах. ... Главным запросом со стороны бизнеса стала оптимизация и автоматизация офисных процессов - такой ответ дали 40,4% опрошенных компаний и сокращение времени на рутинные операции - 15,6%", - сообщили в пресс-службе. По подсчетам аналитиков, в оптимизации офисных процессов определился лидер – обработка документов и документооборот. Компании ждут от ИИ-агентов автоматизации составления и проверки документов, включая согласование юридических договоров и сверку данных. Второе место – поиск информации в корпоративных базах данных и документах. А замыкает тройку лидеров консультирование клиентов и обработка обращений. Четвертое место заняли анализ данных и формирование отчетов, включая создание презентаций. На пятом – управление производственными процессами. Шестое – составление смет и расчетов строительства с учетом множества переменных. Седьмое – финансовое планирование. На восьмом месте оказались закупки и логистика, а на девятом - юридическая поддержка. В топ-10 вошли адаптация и обучение сотрудников, а именно создание планов обучения, доступ к базе знаний. "Когда мы говорим об ИИ-агентах как новых сотрудниках, мы имеем в виду, что бизнес перестал рассматривать это как модный тренд и перешел к четкому пониманию прикладной ценности. Уже сформирован спрос на системное переоснащение всех бизнес-процессов с помощью ИИ", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

https://1prime.ru/20260528/ii-870300121.html

https://1prime.ru/20260529/ushakov-870311869.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, финансы, сбербанк