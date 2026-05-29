Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/ii-870319060.html
Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ
Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ - 29.05.2026, ПРАЙМ
Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ
Более половины российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Салют для... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T14:31+0300
2026-05-29T14:31+0300
бизнес
технологии
финансы
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866430599_6:0:1371:768_1920x0_80_0_0_ff914b2faf10f2568271b82ba2930125.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Более половины российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер). В опросе участвовали 308 крупных компаний из отраслей торговли, строительства, промышленности, недвижимости, АПК, пищевого производства, транспорта, машиностроения, ТЭК и других. "Компании отвечали на вопросы о целях внедрения агентов в бизнес-процессах. ... Главным запросом со стороны бизнеса стала оптимизация и автоматизация офисных процессов - такой ответ дали 40,4% опрошенных компаний и сокращение времени на рутинные операции - 15,6%", - сообщили в пресс-службе. По подсчетам аналитиков, в оптимизации офисных процессов определился лидер – обработка документов и документооборот. Компании ждут от ИИ-агентов автоматизации составления и проверки документов, включая согласование юридических договоров и сверку данных. Второе место – поиск информации в корпоративных базах данных и документах. А замыкает тройку лидеров консультирование клиентов и обработка обращений. Четвертое место заняли анализ данных и формирование отчетов, включая создание презентаций. На пятом – управление производственными процессами. Шестое – составление смет и расчетов строительства с учетом множества переменных. Седьмое – финансовое планирование. На восьмом месте оказались закупки и логистика, а на девятом - юридическая поддержка. В топ-10 вошли адаптация и обучение сотрудников, а именно создание планов обучения, доступ к базе знаний. "Когда мы говорим об ИИ-агентах как новых сотрудниках, мы имеем в виду, что бизнес перестал рассматривать это как модный тренд и перешел к четкому пониманию прикладной ценности. Уже сформирован спрос на системное переоснащение всех бизнес-процессов с помощью ИИ", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
https://1prime.ru/20260528/ii-870300121.html
https://1prime.ru/20260529/ushakov-870311869.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866430599_176:0:1200:768_1920x0_80_0_0_3486ab97cce1d8a40f86efa9ab1e51b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, финансы, сбербанк
Бизнес, Технологии, Финансы, Сбербанк
14:31 29.05.2026
 
Сбербанк: более половины российских компаний хотят использовать ИИ

Сбербанк: более половины компаний РФ хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Искусственный интеллект. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Более половины российских компаний хотят использовать ИИ-агентов для автоматизации офисной работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер).
В опросе участвовали 308 крупных компаний из отраслей торговли, строительства, промышленности, недвижимости, АПК, пищевого производства, транспорта, машиностроения, ТЭК и других.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
В России создали ИИ, который облегчит бухгалтерам работу с документами
Вчера, 23:14
"Компании отвечали на вопросы о целях внедрения агентов в бизнес-процессах. ... Главным запросом со стороны бизнеса стала оптимизация и автоматизация офисных процессов - такой ответ дали 40,4% опрошенных компаний и сокращение времени на рутинные операции - 15,6%", - сообщили в пресс-службе.
По подсчетам аналитиков, в оптимизации офисных процессов определился лидер – обработка документов и документооборот. Компании ждут от ИИ-агентов автоматизации составления и проверки документов, включая согласование юридических договоров и сверку данных. Второе место – поиск информации в корпоративных базах данных и документах. А замыкает тройку лидеров консультирование клиентов и обработка обращений.
Четвертое место заняли анализ данных и формирование отчетов, включая создание презентаций. На пятом – управление производственными процессами. Шестое – составление смет и расчетов строительства с учетом множества переменных. Седьмое – финансовое планирование.
На восьмом месте оказались закупки и логистика, а на девятом - юридическая поддержка. В топ-10 вошли адаптация и обучение сотрудников, а именно создание планов обучения, доступ к базе знаний.
"Когда мы говорим об ИИ-агентах как новых сотрудниках, мы имеем в виду, что бизнес перестал рассматривать это как модный тренд и перешел к четкому пониманию прикладной ценности. Уже сформирован спрос на системное переоснащение всех бизнес-процессов с помощью ИИ", - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Ушаков выступает на сессии Интеграция ИИ в существующий ИТ-ландшафт - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
В МИА "Россия сегодня" рассказали, как внедрить ИИ в редакционную "кухню"
11:25
 
БизнесТехнологииФинансыСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала