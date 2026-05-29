https://1prime.ru/20260529/inflyatsiya-870306605.html
Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента
Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента - 29.05.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента
Месячная инфляция в Германии по итогам мая, согласно предварительной оценке, осталась на уровне апреля в 2,9%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T08:44+0300
2026-05-29T08:44+0300
2026-05-29T08:44+0300
мировая экономика
германия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Месячная инфляция в Германии по итогам мая, согласно предварительной оценке, осталась на уровне апреля в 2,9%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз в пятницу, 29 мая, в 15.00 мск. В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в мае остался на уровне апреля в 6,4%. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 мая их число увеличилось на 10, до 425.
https://1prime.ru/20260526/germaniya-870225664.html
https://1prime.ru/20260522/rossiya-870152846.html
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия, сша
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, США
Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента
Trading Economics: аналитики ждут сохранения месячной инфляции в Германии в мае в 2,9%