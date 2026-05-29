Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента - 29.05.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут сохранения инфляции в Германии в мае на уровне 2,9 процента
08:44 29.05.2026
 
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Месячная инфляция в Германии по итогам мая, согласно предварительной оценке, осталась на уровне апреля в 2,9%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует соответствующий релиз в пятницу, 29 мая, в 15.00 мск.
В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в мае остался на уровне апреля в 6,4%.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 мая их число увеличилось на 10, до 425.
