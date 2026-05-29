Годовая инфляция в Германии замедлилась
2026-05-29T15:22+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам мая, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,6% с 2,9% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения инфляции на апрельском уровне в 2,9%. Показатель являлся самым высоким с января 2024 года, когда инфляция также составляла 2,9%. В месячном выражении потребительские цены в Германии снизились на 0,2%, прогноз предполагал увеличение на 0,1% к апрелю. Базовая годовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно ускорилась до 2,5% с 2,3% в апреле. Цены отдельно на энергоносители в мае замедлили рост до 6,6% с 10,1% месяцем ранее. Рост цен на продовольствие составил 0,4% в годовом выражении после увеличения на 1,2% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 2,2%. В то же время индекс потребительских цен в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, в мае поднялся на 2,7% в годовом выражении, в месячном – снизился на 0,1%.
