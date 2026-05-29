Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных - 29.05.2026, ПРАЙМ
Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных
Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных
2026-05-29T14:24+0300
недвижимость
бизнес
рф
валентина матвиенко
Недвижимость, Бизнес, РФ, Валентина Матвиенко
14:24 29.05.2026
 
Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Необходимо обеспечить особые условия "семейной ипотеки" для многодетных семей, включая уменьшение размеров первоначального взноса, заявила спикер Совфеда, глава Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
"Считаем необходимым обеспечить особые условия "семейной ипотеки" для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета.
По ее словам, "семейная ипотека" пока является таковой только по названию, но не по сути.
"На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе "больше детей - меньше ставка"… Мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы "семейная ипотека" этот принцип будет все-таки реализован", - добавила она.
