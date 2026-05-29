https://1prime.ru/20260529/kazakhstan--870307657.html

Казахстан вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян

Казахстан вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян - 29.05.2026, ПРАЙМ

Казахстан вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян

Казахстан вошел в топ-5 наиболее востребованных зарубежных направлений у российских путешественников в июне 2026 года, рассказали РИА Новости в сервисе... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T09:26+0300

2026-05-29T09:26+0300

2026-05-29T09:26+0300

туризм

бизнес

россия

алма-ата

казахстан

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862637534_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_645ce44b9b268a3165471fa152f27ece.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Казахстан вошел в топ-5 наиболее востребованных зарубежных направлений у российских путешественников в июне 2026 года, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров "Трипстер". "Казахстан вошел в число наиболее востребованных зарубежных направлений у российских туристов в июне", - выяснили в сервисе. По их данным, спрос на экскурсии в Алма-Ате увеличился более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Руководитель отдела развития и роста регионов "Трипстер" Павел Неразников отметил, что Алма-Ата пользуется особой популярностью у молодых путешественников благодаря сочетанию развитой городской инфраструктуры и близости к природным достопримечательностям. Помимо этого, среди наиболее востребованных локаций страны - озера Каинды и Кольсай, а также Долина Замков Чарынского каньона. Он добавил, что спросом в июне 2026 года также пользуются Белоруссия, Грузия, Турция и Армения.

https://1prime.ru/20260528/bespilotniki-870283855.html

https://1prime.ru/20260528/kazakhstan-870281107.html

алма-ата

казахстан

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, алма-ата, казахстан, белоруссия