Казахстан вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян - 29.05.2026, ПРАЙМ
Казахстан вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян
2026-05-29T09:26+0300
09:26 29.05.2026
 
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Казахстан вошел в топ-5 наиболее востребованных зарубежных направлений у российских путешественников в июне 2026 года, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров "Трипстер".
"Казахстан вошел в число наиболее востребованных зарубежных направлений у российских туристов в июне", - выяснили в сервисе.
По их данным, спрос на экскурсии в Алма-Ате увеличился более чем в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководитель отдела развития и роста регионов "Трипстер" Павел Неразников отметил, что Алма-Ата пользуется особой популярностью у молодых путешественников благодаря сочетанию развитой городской инфраструктуры и близости к природным достопримечательностям.
Помимо этого, среди наиболее востребованных локаций страны - озера Каинды и Кольсай, а также Долина Замков Чарынского каньона.
Он добавил, что спросом в июне 2026 года также пользуются Белоруссия, Грузия, Турция и Армения.
