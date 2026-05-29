Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/kitay-870315118.html
СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем
СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем - 29.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем
Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T12:40+0300
2026-05-29T12:40+0300
мировая экономика
китай
европа
new york times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_14e2a879983e6d757ee04c2704ff3cdf.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент, пишет американская газета New York Times. "Европа приближается к торговой войне с Китаем. По мере наплыва дешевых товаров, угрожающих производственному сектору континента, поиск решений становится все более срочным... Поскольку импорт из Китая в Европу резко возрастает, европейские лидеры и компании волнуются из-за своей зависимости от китайской продукции и обсуждают, как ее сократить", - пишет издание. Китай все больше доминирует в производстве, и Европа видит в этом экзистенциальную угрозу для своих отраслей промышленности, отмечается в материале. По мнению издания, европейские чиновники все еще надеются, что им удастся работать вместе с Китаем над изменением торговых дисбалансов, которые стали более выраженными, однако также они обдумывают "более мощные торговые и промышленные меры" для сдерживания растущего доминирования Китая в чувствительных областях. По оценкам New York Times, отказ от сотрудничества с Китаем может оказаться крайне проблематичным для Европы: политики и бизнесмены опасаются ответных мер, а потребители привязаны к китайской продукции. Министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
https://1prime.ru/20260521/rossiya-870087396.html
китай
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/94/838339444_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_dd7c0120490234fc9b692445aab5c05b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, европа, new york times, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, New York Times, ЕС
12:40 29.05.2026
 
СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем

NYT: Европа приближается к торговой войне с Китаем из-за наплыва дешевых товаров

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент, пишет американская газета New York Times.
"Европа приближается к торговой войне с Китаем. По мере наплыва дешевых товаров, угрожающих производственному сектору континента, поиск решений становится все более срочным... Поскольку импорт из Китая в Европу резко возрастает, европейские лидеры и компании волнуются из-за своей зависимости от китайской продукции и обсуждают, как ее сократить", - пишет издание.
Китай все больше доминирует в производстве, и Европа видит в этом экзистенциальную угрозу для своих отраслей промышленности, отмечается в материале.
По мнению издания, европейские чиновники все еще надеются, что им удастся работать вместе с Китаем над изменением торговых дисбалансов, которые стали более выраженными, однако также они обдумывают "более мощные торговые и промышленные меры" для сдерживания растущего доминирования Китая в чувствительных областях. По оценкам New York Times, отказ от сотрудничества с Китаем может оказаться крайне проблематичным для Европы: политики и бизнесмены опасаются ответных мер, а потребители привязаны к китайской продукции.
Министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
В США назвали разницу в визитах Путина и Трампа в Китай
21 мая, 05:45
 
Мировая экономикаКИТАЙЕВРОПАNew York TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала