СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем - 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T12:40+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент, пишет американская газета New York Times. "Европа приближается к торговой войне с Китаем. По мере наплыва дешевых товаров, угрожающих производственному сектору континента, поиск решений становится все более срочным... Поскольку импорт из Китая в Европу резко возрастает, европейские лидеры и компании волнуются из-за своей зависимости от китайской продукции и обсуждают, как ее сократить", - пишет издание. Китай все больше доминирует в производстве, и Европа видит в этом экзистенциальную угрозу для своих отраслей промышленности, отмечается в материале. По мнению издания, европейские чиновники все еще надеются, что им удастся работать вместе с Китаем над изменением торговых дисбалансов, которые стали более выраженными, однако также они обдумывают "более мощные торговые и промышленные меры" для сдерживания растущего доминирования Китая в чувствительных областях. По оценкам New York Times, отказ от сотрудничества с Китаем может оказаться крайне проблематичным для Европы: политики и бизнесмены опасаются ответных мер, а потребители привязаны к китайской продукции. Министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.

