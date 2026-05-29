СМИ: Европа приближается к торговой войне с Китаем
NYT: Европа приближается к торговой войне с Китаем из-за наплыва дешевых товаров
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Европа приближается к торговой войне с Китаем, опасаясь экзистенциальных угроз для своих отраслей промышленности из-за наплыва дешевых китайских товаров на континент, пишет американская газета New York Times.
"Европа приближается к торговой войне с Китаем. По мере наплыва дешевых товаров, угрожающих производственному сектору континента, поиск решений становится все более срочным... Поскольку импорт из Китая в Европу резко возрастает, европейские лидеры и компании волнуются из-за своей зависимости от китайской продукции и обсуждают, как ее сократить", - пишет издание.
Китай все больше доминирует в производстве, и Европа видит в этом экзистенциальную угрозу для своих отраслей промышленности, отмечается в материале.
По мнению издания, европейские чиновники все еще надеются, что им удастся работать вместе с Китаем над изменением торговых дисбалансов, которые стали более выраженными, однако также они обдумывают "более мощные торговые и промышленные меры" для сдерживания растущего доминирования Китая в чувствительных областях. По оценкам New York Times, отказ от сотрудничества с Китаем может оказаться крайне проблематичным для Европы: политики и бизнесмены опасаются ответных мер, а потребители привязаны к китайской продукции.
Министерство коммерции КНР 21 мая заявило, что Китай примет решительные ответные меры, если ЕС начнет ограничивать китайские компании и товары.