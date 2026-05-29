Две опоры рубля: почему курс в июне устоит

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мы ожидаем, что рубль в июне останется крепким и продолжит торговаться в диапазонах 70-76 за доллар, 10,2-11,1 за юань, 81-88 за евро.Главным фактором поддержки рубля останутся высокие цены на нефть и другое сырье из-за войны на Ближнем Востоке и закрытого Ормузского пролива.Если в январе-феврале цена на российскую экспортную нефть Urals была чуть выше 40 долларов за баррель, то уже в марте цена выросла до 77 долларов за баррель, в апреле - до 95 долларов за баррель. В мае цена Urals составляет около 90 долларов за баррель.Эта повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы оцениваем лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля (поступлением валютной выручки на внутренний рынок) примерно в полтора месяца.Мы ожидаем, что в июне перебои с поставками сырья через Ормузский пролив сохранятся, а цена на российскую экспортную нефть останется около 90 долларов за баррель.Частично влияние высоких цен на нефть на рубль компенсируется покупками валюты в резервы по бюджетному правилу. До 5 июня Минфин покупает валюту в рамках бюджетных операций всего на 1,2 миллиарда рублей в день.3 июня Минфин объявит объем покупок на предстоящий месяц. Мы ожидаем, что с 5 июня Минфин увеличит покупки валюты до примерно 12 миллиардов рублей в день с текущих 1,2 миллиарда рублей.По нашим оценкам, покупки валюты Минфином только на две трети нивелируют влияние высоких цен на нефть на курс рубля. Поэтому рубль, вероятно, останется крепким.Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления рубля.Важным фактором поддержки рубля в июне останется высокая ключевая ставка (сейчас 14,5%).Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. При этом ключевая ставка в реальном выражении (за вычетом инфляции) останется высокой.Негативным фактором для рубля в июне может быть сезонный спрос на валюту для зарубежных поездок на летние отпуска.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
Если в январе-феврале цена на российскую экспортную нефть Urals была чуть выше 40 долларов за баррель, то уже в марте цена выросла до 77 долларов за баррель, в апреле - до 95 долларов за баррель. В мае цена Urals составляет около 90 долларов за баррель.
Эта повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы оцениваем лаг между текущими ценами на нефть и влиянием на курс рубля (поступлением валютной выручки на внутренний рынок) примерно в полтора месяца.
Мы ожидаем, что в июне перебои с поставками сырья через Ормузский пролив сохранятся, а цена на российскую экспортную нефть останется около 90 долларов за баррель.
Частично влияние высоких цен на нефть на рубль компенсируется покупками валюты в резервы по бюджетному правилу. До 5 июня Минфин покупает валюту в рамках бюджетных операций всего на 1,2 миллиарда рублей в день.
3 июня Минфин объявит объем покупок на предстоящий месяц. Мы ожидаем, что с 5 июня Минфин увеличит покупки валюты до примерно 12 миллиардов рублей в день с текущих 1,2 миллиарда рублей.
По нашим оценкам, покупки валюты Минфином только на две трети нивелируют влияние высоких цен на нефть на курс рубля. Поэтому рубль, вероятно, останется крепким.
Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления рубля.
Важным фактором поддержки рубля в июне останется высокая ключевая ставка (сейчас 14,5%).
Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 19 июня снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14%. При этом ключевая ставка в реальном выражении (за вычетом инфляции) останется высокой.
Высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях.
Охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).
Делает дорогой спекулятивную игру против рубля.
Экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов.
Негативным фактором для рубля в июне может быть сезонный спрос на валюту для зарубежных поездок на летние отпуска.
Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.