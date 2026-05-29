Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/ldpr-870302498.html
ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт
ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт - 29.05.2026, ПРАЙМ
ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт - до 65 лет... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T04:21+0300
2026-05-29T04:21+0300
экономика
общество
рф
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870302498.jpg?1780017681
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт - до 65 лет для получения 50% скидки и до 70 лет для полного освобождения от уплаты взносов. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 169 Жилищного кодекса РФ. "Законопроектом предлагается снизить возрастной ценз для предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Так, право на компенсацию в размере 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет, а право на стопроцентную компенсацию - по достижении 70 лет", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, пенсионеры сегодня находятся в крайне уязвимом положении. По его словам, они тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ, а действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса начинают действовать только с 70 и 80 лет - спустя много лет после выхода человека на пенсию. "Поэтому ЛДПР предлагает пересмотреть подход и снизить возраст получения компенсации за капремонт: 50-процентную льготу считаем необходимым предоставлять уже с 65 лет, а полное освобождение от взносов - с 70", - добавил он. В документе отмечается, что реализация инициативы будет способствовать сохранению уровня материальной обеспеченности граждан старшего поколения, сокращению задолженности по уплате взносов на капремонт среди социально уязвимых категорий граждан, а также укреплению социальной стабильности и повышению доверия граждан к государственной социальной политике.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, леонид слуцкий, лдпр
Экономика, Общество , РФ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
04:21 29.05.2026
 
ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт

ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт до 65 лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт - до 65 лет для получения 50% скидки и до 70 лет для полного освобождения от уплаты взносов.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 169 Жилищного кодекса РФ.
"Законопроектом предлагается снизить возрастной ценз для предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Так, право на компенсацию в размере 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет, а право на стопроцентную компенсацию - по достижении 70 лет", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, пенсионеры сегодня находятся в крайне уязвимом положении. По его словам, они тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ, а действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса начинают действовать только с 70 и 80 лет - спустя много лет после выхода человека на пенсию.
"Поэтому ЛДПР предлагает пересмотреть подход и снизить возраст получения компенсации за капремонт: 50-процентную льготу считаем необходимым предоставлять уже с 65 лет, а полное освобождение от взносов - с 70", - добавил он.
В документе отмечается, что реализация инициативы будет способствовать сохранению уровня материальной обеспеченности граждан старшего поколения, сокращению задолженности по уплате взносов на капремонт среди социально уязвимых категорий граждан, а также укреплению социальной стабильности и повышению доверия граждан к государственной социальной политике.
 
ЭкономикаОбществоРФЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала