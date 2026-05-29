ЛДПР предложила снизить возраст получения компенсации за капремонт

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт - до 65 лет...

2026-05-29T04:21+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили снизить возраст получения компенсации за капитальный ремонт - до 65 лет для получения 50% скидки и до 70 лет для полного освобождения от уплаты взносов. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 169 Жилищного кодекса РФ. "Законопроектом предлагается снизить возрастной ценз для предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Так, право на компенсацию в размере 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет, а право на стопроцентную компенсацию - по достижении 70 лет", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, пенсионеры сегодня находятся в крайне уязвимом положении. По его словам, они тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ, а действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса начинают действовать только с 70 и 80 лет - спустя много лет после выхода человека на пенсию. "Поэтому ЛДПР предлагает пересмотреть подход и снизить возраст получения компенсации за капремонт: 50-процентную льготу считаем необходимым предоставлять уже с 65 лет, а полное освобождение от взносов - с 70", - добавил он. В документе отмечается, что реализация инициативы будет способствовать сохранению уровня материальной обеспеченности граждан старшего поколения, сокращению задолженности по уплате взносов на капремонт среди социально уязвимых категорий граждан, а также укреплению социальной стабильности и повышению доверия граждан к государственной социальной политике.

