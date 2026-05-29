Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она неадекватна": глава МИД Литвы жестко оценил переговоры ЕС с Россией - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/litva-870305048.html
"Она неадекватна": глава МИД Литвы жестко оценил переговоры ЕС с Россией
"Она неадекватна": глава МИД Литвы жестко оценил переговоры ЕС с Россией - 29.05.2026, ПРАЙМ
"Она неадекватна": глава МИД Литвы жестко оценил переговоры ЕС с Россией
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью LRT, что текущие дебаты о выборе представителя ЕС для переговоров с Россией по украинскому вопросу подрывают... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T06:55+0300
2026-05-29T06:55+0300
россия
мировая экономика
германия
европа
литва
кая каллас
герхард шредер
владимир путин
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861506407_0:30:597:366_1920x0_80_0_0_dd63935940a21b166c9bc4ddea68cfa9.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью LRT, что текущие дебаты о выборе представителя ЕС для переговоров с Россией по украинскому вопросу подрывают единство Евросоюза."Нынешняя дискуссия о том, кто должен туда попасть, когда речь идет о фамилиях, неадекватна в сложившейся ситуации и свидетельствует о слабости ЕС", — сказал он.Будрис подчеркнул, что первостепенная задача заключается в том, чтобы европейские государства определили свои ожидания от будущих переговоров, прежде чем выбирать, кто будет их представлять."Литва говорит, что давайте начнем с четкого определения того, о чем мы хотим вести переговоры, какова наша задача: во-первых, во-вторых, в-третьих", — добавил министр.Недавно Кая Каллас, глава европейской дипломатии, признала, что ЕС не сможет сохранять нейтральность в диалоге между Россией и Украиной, поскольку на стороне Киева. Она также указала на отсутствие конкретики в обсуждениях внутри ЕС о выборе будущего переговорщика с Россией.В последнее время СМИ активно обсуждают возможность назначения кандидатов для ведения переговоров с Москвой. Среди предложенных фигур назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также сама Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о подходящей фигуре для диалога между Россией и Европой, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, но отметил, что европейцам следует выбрать того, кому они доверяют, и кто не позволил себе негативные высказывания в адрес России. Путин подчеркивает, что именно Европа, а не Россия, решила отказаться от переговоров.
https://1prime.ru/20260527/litva-870246988.html
https://1prime.ru/20260521/litva-870089040.html
https://1prime.ru/20260520/zapad-870067238.html
германия
европа
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861506407_0:0:597:448_1920x0_80_0_0_7a0f854b76de0d7264b0feaf9c2dd65c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, германия, европа, литва, кая каллас, герхард шредер, владимир путин, ес, мид, евросовет
РОССИЯ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ЛИТВА, Кая Каллас, Герхард Шредер, Владимир Путин, ЕС, МИД, Евросовет
06:55 29.05.2026
 
"Она неадекватна": глава МИД Литвы жестко оценил переговоры ЕС с Россией

Министр Будрис: вопрос о кандидатуре переговорщика с Россией сильно ослабляет ЕС

© Фото : Ministry of Foreign AffairsМинистр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Архивное фото
© Фото : Ministry of Foreign Affairs
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью LRT, что текущие дебаты о выборе представителя ЕС для переговоров с Россией по украинскому вопросу подрывают единство Евросоюза.

"Нынешняя дискуссия о том, кто должен туда попасть, когда речь идет о фамилиях, неадекватна в сложившейся ситуации и свидетельствует о слабости ЕС", — сказал он.
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
В Литве сделали мрачное признание после вторжения украинских БПЛА
27 мая, 07:39
Будрис подчеркнул, что первостепенная задача заключается в том, чтобы европейские государства определили свои ожидания от будущих переговоров, прежде чем выбирать, кто будет их представлять.

"Литва говорит, что давайте начнем с четкого определения того, о чем мы хотим вести переговоры, какова наша задача: во-первых, во-вторых, в-третьих", — добавил министр.

Недавно Кая Каллас, глава европейской дипломатии, признала, что ЕС не сможет сохранять нейтральность в диалоге между Россией и Украиной, поскольку на стороне Киева. Она также указала на отсутствие конкретики в обсуждениях внутри ЕС о выборе будущего переговорщика с Россией.
Вильнюс, Литва - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
В Литве случился скандал из-за воздушной тревоги
21 мая, 07:15
В последнее время СМИ активно обсуждают возможность назначения кандидатов для ведения переговоров с Москвой. Среди предложенных фигур назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также сама Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о подходящей фигуре для диалога между Россией и Европой, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, но отметил, что европейцам следует выбрать того, кому они доверяют, и кто не позволил себе негативные высказывания в адрес России. Путин подчеркивает, что именно Европа, а не Россия, решила отказаться от переговоров.
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
На Западе испугались ответа Москвы на угрозу Литвы атаковать Калининград
20 мая, 07:41
 
РОССИЯМировая экономикаГЕРМАНИЯЕВРОПАЛИТВАКая КалласГерхард ШредерВладимир ПутинЕСМИДЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала