"Она неадекватна": глава МИД Литвы жестко оценил переговоры ЕС с Россией - 29.05.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью LRT, что текущие дебаты о выборе представителя ЕС для переговоров с Россией по украинскому вопросу подрывают... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T06:55+0300

МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью LRT, что текущие дебаты о выборе представителя ЕС для переговоров с Россией по украинскому вопросу подрывают единство Евросоюза."Нынешняя дискуссия о том, кто должен туда попасть, когда речь идет о фамилиях, неадекватна в сложившейся ситуации и свидетельствует о слабости ЕС", — сказал он.Будрис подчеркнул, что первостепенная задача заключается в том, чтобы европейские государства определили свои ожидания от будущих переговоров, прежде чем выбирать, кто будет их представлять."Литва говорит, что давайте начнем с четкого определения того, о чем мы хотим вести переговоры, какова наша задача: во-первых, во-вторых, в-третьих", — добавил министр.Недавно Кая Каллас, глава европейской дипломатии, признала, что ЕС не сможет сохранять нейтральность в диалоге между Россией и Украиной, поскольку на стороне Киева. Она также указала на отсутствие конкретики в обсуждениях внутри ЕС о выборе будущего переговорщика с Россией.В последнее время СМИ активно обсуждают возможность назначения кандидатов для ведения переговоров с Москвой. Среди предложенных фигур назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также сама Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о подходящей фигуре для диалога между Россией и Европой, выразил предпочтение бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру, но отметил, что европейцам следует выбрать того, кому они доверяют, и кто не позволил себе негативные высказывания в адрес России. Путин подчеркивает, что именно Европа, а не Россия, решила отказаться от переговоров.

