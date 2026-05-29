Российский вылов сельди и минтая побил рекорды по итогам 2025 год

Российские рыбаки побили рекорды по итогам 2025 года по вылову сельди и минтая - объем добычи сельди вырос на треть и достиг максимума за всю историю...

2026-05-29T12:49+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Российские рыбаки побили рекорды по итогам 2025 года по вылову сельди и минтая - объем добычи сельди вырос на треть и достиг максимума за всю историю отечественного промысла, вылов тихоокеанского лосося увеличился на 43%, а результаты по вылову минтая показали лучший результат за последние 25 лет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на коллегии ведомства. "Отмечу, что по отдельным видам ресурсов наши рыбаки показали очень хорошие результаты. Например, вылов тихоокеанского лосося увеличился на 43%, объем добычи сельди вырос на треть и достиг рекорда за всю историю отечественного промысла. Также у нас лучший результат за последние 25 лет по выловам минтая", - сообщила она. Лут отметила, что в 2025 году общий объем добычи водных биоресурсов составил 4,7 миллиона тонн, что несколько ниже уровня 2024 года, что обусловлено природными факторами. Однако объем вылова полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка России, подчеркнула она. Глава Минсельхоза добавила, что неплохую динамику показывает аквакультура, объем производства которой увеличился в прошлом году до 388 тысяч тонн. "По итогам первого квартала текущего года мы видим рост уже более чем на 20%. Планируем и дальше активно стимулировать развитие этого направления, чтобы в соответствии с поручением президента в рационе наших граждан было больше полезной отечественной рыбы", - указала она.

