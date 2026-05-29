Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/mechel-870317089.html
Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня
Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня - 29.05.2026, ПРАЙМ
Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня
Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня в Москве, сообщила компания. | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T13:33+0300
2026-05-29T13:48+0300
рынок
россия
москва
мечел
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870317089.jpg?1780051736
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня в Москве, сообщила компания."Вид общего собрания участников эмитента: годовое... дата проведения заседания: 30 июня 2026 года; время проведения заседания: 14 часов 00 минут (время местное); Место проведения заседания: город Москва", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 8 июня.Повестка собрания включает в себя вопрос о дивидендах по результатам прошлого года, об избрании членов совета директоров и назначении аудиторской организации.Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, москва, мечел
Рынок, РОССИЯ, МОСКВА, МЕЧЕЛ
13:33 29.05.2026 (обновлено: 13:48 29.05.2026)
 
Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня

Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня в Москве

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня в Москве, сообщила компания.
"Вид общего собрания участников эмитента: годовое... дата проведения заседания: 30 июня 2026 года; время проведения заседания: 14 часов 00 минут (время местное); Место проведения заседания: город Москва", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 8 июня.
Повестка собрания включает в себя вопрос о дивидендах по результатам прошлого года, об избрании членов совета директоров и назначении аудиторской организации.
Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
 
РынокРОССИЯМОСКВАМЕЧЕЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала