Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня
2026-05-29T13:33+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Мечела" пройдет 30 июня в Москве, сообщила компания."Вид общего собрания участников эмитента: годовое... дата проведения заседания: 30 июня 2026 года; время проведения заседания: 14 часов 00 минут (время местное); Место проведения заседания: город Москва", - говорится в сообщении.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 8 июня.Повестка собрания включает в себя вопрос о дивидендах по результатам прошлого года, об избрании членов совета директоров и назначении аудиторской организации.Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
