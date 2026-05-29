Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/mid-870300882.html
В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот
В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот - 29.05.2026, ПРАЙМ
В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот
Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, заявил директор департамента европейских проблем МИД России | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T00:17+0300
2026-05-29T00:31+0300
россия
экономика
арктика
рф
алексей лихачев
мид рф
мид
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870300882.jpg?1780003886
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. "Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно", - сказал он "Известиям". Как отметил дипломат, Россия обладает крупнейшей по площади арктической территорией, у российских ученых аккумулирован уникальный опыт в ее исследовании, имеются самые современные технологические наработки. В связи с этим не удивительны заявления западных экспертов о том, что без мониторинговых данных из РФ выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все труднее, подчеркнул он. Как заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев, российские атомные ледоколы радикально улучшили логистику в Арктике. По его словам, из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути в 2025 году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов российского атомного флота.
арктика
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, рф, алексей лихачев, мид рф, мид, росатом
РОССИЯ, Экономика, АРКТИКА, РФ, Алексей Лихачев, МИД РФ, МИД, Росатом
00:17 29.05.2026 (обновлено: 00:31 29.05.2026)
 
В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот

МИД: только Россия располагает атомным ледокольным флотом для освоения Арктики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, Россия обладает крупнейшей по площади арктической территорией, у российских ученых аккумулирован уникальный опыт в ее исследовании, имеются самые современные технологические наработки. В связи с этим не удивительны заявления западных экспертов о том, что без мониторинговых данных из РФ выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все труднее, подчеркнул он.
Как заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев, российские атомные ледоколы радикально улучшили логистику в Арктике. По его словам, из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути в 2025 году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов российского атомного флота.
 
ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАРФАлексей ЛихачевМИД РФМИДРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала