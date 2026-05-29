https://1prime.ru/20260529/mid-870300882.html

В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот

В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот - 29.05.2026, ПРАЙМ

В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот

Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, заявил директор департамента европейских проблем МИД России | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T00:17+0300

2026-05-29T00:17+0300

2026-05-29T00:31+0300

россия

экономика

арктика

рф

алексей лихачев

мид рф

мид

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870300882.jpg?1780003886

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. "Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно", - сказал он "Известиям". Как отметил дипломат, Россия обладает крупнейшей по площади арктической территорией, у российских ученых аккумулирован уникальный опыт в ее исследовании, имеются самые современные технологические наработки. В связи с этим не удивительны заявления западных экспертов о том, что без мониторинговых данных из РФ выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все труднее, подчеркнул он. Как заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев, российские атомные ледоколы радикально улучшили логистику в Арктике. По его словам, из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути в 2025 году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов российского атомного флота.

арктика

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арктика, рф, алексей лихачев, мид рф, мид, росатом