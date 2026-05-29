В МИД заявили, что только у России есть атомный ледокольный флот
2026-05-29T00:17+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. "Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно", - сказал он "Известиям". Как отметил дипломат, Россия обладает крупнейшей по площади арктической территорией, у российских ученых аккумулирован уникальный опыт в ее исследовании, имеются самые современные технологические наработки. В связи с этим не удивительны заявления западных экспертов о том, что без мониторинговых данных из РФ выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все труднее, подчеркнул он. Как заявлял глава "Росатома" Алексей Лихачев, российские атомные ледоколы радикально улучшили логистику в Арктике. По его словам, из 37 миллионов тонн грузов, перевезенных по Северному морскому пути в 2025 году, большая часть перевезена благодаря усилиям восьми ледоколов российского атомного флота.
