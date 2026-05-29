Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей

2026-05-29T13:37+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными столиками в зависимости от типа объекта, сообщил Минтранс РФ. Ранее в пятницу Минтранс сообщил об утверждении единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. "Формат (комнаты матери и ребенка - ред.) зависит от объекта. Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня", - говорится в сообщении. Объекты базового уровня имеют небольшой пассажиропоток, поэтому они должны быть оборудованы универсальной кабиной с пеленальным столиком. Также там должна быть возможность приобрести средства детской гигиены. Аэропорты и вокзалы среднего уровня должны организовать пространство из двух зон, включающее зону кормления с отдельными капсулами и семейным туалетом и игровое пространство для детей до 6 лет. Третий, расширенный уровень представляют большие транспортные узлы. Комнаты матери и ребенка должны быть максимально оборудованы, иметь зоны пеленания, отдыха и кормления, а также специальные игровые пространства. "Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами - от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для всех пассажиров", - отметил Минтранс.

