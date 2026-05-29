Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/mintrans-870316862.html
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей
Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T13:37+0300
2026-05-29T13:37+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными столиками в зависимости от типа объекта, сообщил Минтранс РФ. Ранее в пятницу Минтранс сообщил об утверждении единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. "Формат (комнаты матери и ребенка - ред.) зависит от объекта. Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня", - говорится в сообщении. Объекты базового уровня имеют небольшой пассажиропоток, поэтому они должны быть оборудованы универсальной кабиной с пеленальным столиком. Также там должна быть возможность приобрести средства детской гигиены. Аэропорты и вокзалы среднего уровня должны организовать пространство из двух зон, включающее зону кормления с отдельными капсулами и семейным туалетом и игровое пространство для детей до 6 лет. Третий, расширенный уровень представляют большие транспортные узлы. Комнаты матери и ребенка должны быть максимально оборудованы, иметь зоны пеленания, отдыха и кормления, а также специальные игровые пространства. "Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами - от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для всех пассажиров", - отметил Минтранс.
https://1prime.ru/20260527/parkovka-870264073.html
https://1prime.ru/20260525/proezd-870203462.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8c953e9cf5c48ab2f26c2f47c6b9c7cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
13:37 29.05.2026
 
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей

Минтранс: в аэропортах и вокзалах должны быть оборудованы зоны для кормления и отдыха

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными столиками в зависимости от типа объекта, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в пятницу Минтранс сообщил об утверждении единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры.
Открытие платных парковок в центре Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2026
Минтранс предложил ввести постоплату парковки на необорудованных стоянках
27 мая, 19:10
"Формат (комнаты матери и ребенка - ред.) зависит от объекта. Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня", - говорится в сообщении.
Объекты базового уровня имеют небольшой пассажиропоток, поэтому они должны быть оборудованы универсальной кабиной с пеленальным столиком. Также там должна быть возможность приобрести средства детской гигиены.
Аэропорты и вокзалы среднего уровня должны организовать пространство из двух зон, включающее зону кормления с отдельными капсулами и семейным туалетом и игровое пространство для детей до 6 лет.
Третий, расширенный уровень представляют большие транспортные узлы. Комнаты матери и ребенка должны быть максимально оборудованы, иметь зоны пеленания, отдыха и кормления, а также специальные игровые пространства.
"Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами - от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для всех пассажиров", - отметил Минтранс.
Проверка QR-кодов - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
В России хотят ввести оплату проезда в транспорте по QR-кодам на остановках
25 мая, 19:28
 
БизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала