https://1prime.ru/20260529/mintrans-870316862.html
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей
Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T13:37+0300
2026-05-29T13:37+0300
2026-05-29T13:37+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными столиками в зависимости от типа объекта, сообщил Минтранс РФ. Ранее в пятницу Минтранс сообщил об утверждении единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. "Формат (комнаты матери и ребенка - ред.) зависит от объекта. Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня", - говорится в сообщении. Объекты базового уровня имеют небольшой пассажиропоток, поэтому они должны быть оборудованы универсальной кабиной с пеленальным столиком. Также там должна быть возможность приобрести средства детской гигиены. Аэропорты и вокзалы среднего уровня должны организовать пространство из двух зон, включающее зону кормления с отдельными капсулами и семейным туалетом и игровое пространство для детей до 6 лет. Третий, расширенный уровень представляют большие транспортные узлы. Комнаты матери и ребенка должны быть максимально оборудованы, иметь зоны пеленания, отдыха и кормления, а также специальные игровые пространства. "Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами - от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для всех пассажиров", - отметил Минтранс.
https://1prime.ru/20260527/parkovka-870264073.html
https://1prime.ru/20260525/proezd-870203462.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8c953e9cf5c48ab2f26c2f47c6b9c7cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Россиянам рассказали, что должно быть на вокзалах и в аэропортах для детей
Минтранс: в аэропортах и вокзалах должны быть оборудованы зоны для кормления и отдыха
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Комнаты матери и ребенка в российских аэропортах и на вокзалах должны быть оборудованы игровыми пространствами, зонами для кормления и отдыха и пеленальными столиками в зависимости от типа объекта, сообщил Минтранс РФ.
Ранее в пятницу Минтранс сообщил об утверждении единого стандарта комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры.
Минтранс предложил ввести постоплату парковки на необорудованных стоянках
"Формат (комнаты матери и ребенка - ред.) зависит от объекта. Стандарт учитывает, сколько времени пассажиры проводят на объекте и какой там поток людей. Всего выделяется три уровня", - говорится в сообщении.
Объекты базового уровня имеют небольшой пассажиропоток, поэтому они должны быть оборудованы универсальной кабиной с пеленальным столиком. Также там должна быть возможность приобрести средства детской гигиены.
Аэропорты и вокзалы среднего уровня должны организовать пространство из двух зон, включающее зону кормления с отдельными капсулами и семейным туалетом и игровое пространство для детей до 6 лет.
Третий, расширенный уровень представляют большие транспортные узлы. Комнаты матери и ребенка должны быть максимально оборудованы, иметь зоны пеленания, отдыха и кормления, а также специальные игровые пространства.
"Стандарт охватывает все этапы работы с детскими пространствами - от проектирования до эксплуатации. Это поможет сделать их безопасными, доступными и удобными для всех пассажиров", - отметил Минтранс.
В России хотят ввести оплату проезда в транспорте по QR-кодам на остановках