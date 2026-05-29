Минцифры рассказало, при каких условиях в России внедрят 5G
2026-05-29T00:17+0300
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Минцифры России рассказало, при каких условиях в стране внедрят 5G.
"Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения - они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом", - уточнили "Известиям" в Минцифры.
Отмечается, что внедрение 5G позволит улучшить качество услуг связи и повысить скорость передачи данных, развернуть высокоскоростные сети для промышленных применений
Кроме того, развитие сетей связи пятого поколения будет стимулировать производство российского телеком-оборудования, добавили в ведомстве.
