https://1prime.ru/20260529/mironov-870301271.html

Миронов призвал сохранить возможность купить лекарства по бумажному рецепту

Миронов призвал сохранить возможность купить лекарства по бумажному рецепту - 29.05.2026, ПРАЙМ

Миронов призвал сохранить возможность купить лекарства по бумажному рецепту

Государство должно сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, заявил РИА Новости... | 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T01:23+0300

2026-05-29T01:23+0300

2026-05-29T01:23+0300

россия

здоровье

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870301271.jpg?1780007013

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Государство должно сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект, согласно которому рецептурное лекарство невозможно будет купить без электронного рецепта, сообщила ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова. "Наша фракция будет самым внимательным образом изучать этот законопроект, когда и если он поступит в Госдуму. Но уже сейчас очевидно, что необходимо сохранить механизм продажи лекарств по бумажным рецептам", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что переход на тотальную электронную систему потребует от аптек обновления оборудования и программного обеспечения. "Допустим, человеку срочно требуется какой-то препарат, он приходит в аптеку, а там связи нет - извините! И как ему быть? Без бумажного рецепта - никак!" - считает лидер партии. Также Миронов напомнил о предложении "Справедливой России" создать общероссийскую сеть государственных социальных аптек, где лекарства могли бы продаваться с минимальными наценками. "В рамках этой сети можно было бы за счет бюджета, а не граждан реализовать самые современные и востребованные технологии по продаже лекарств по доступным ценам", - уточнил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, здоровье, сергей миронов