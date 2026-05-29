Миронов призвал сохранить возможность купить лекарства по бумажному рецепту
Государство должно сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, заявил РИА Новости... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T01:23+0300
россия
здоровье
сергей миронов
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Государство должно сохранить для граждан возможность купить лекарства по бумажному рецепту даже после внедрения электронной системы продаж, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект, согласно которому рецептурное лекарство невозможно будет купить без электронного рецепта, сообщила ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Наша фракция будет самым внимательным образом изучать этот законопроект, когда и если он поступит в Госдуму. Но уже сейчас очевидно, что необходимо сохранить механизм продажи лекарств по бумажным рецептам", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что переход на тотальную электронную систему потребует от аптек обновления оборудования и программного обеспечения.
"Допустим, человеку срочно требуется какой-то препарат, он приходит в аптеку, а там связи нет - извините! И как ему быть? Без бумажного рецепта - никак!" - считает лидер партии.
Также Миронов напомнил о предложении "Справедливой России" создать общероссийскую сеть государственных социальных аптек, где лекарства могли бы продаваться с минимальными наценками.
"В рамках этой сети можно было бы за счет бюджета, а не граждан реализовать самые современные и востребованные технологии по продаже лекарств по доступным ценам", - уточнил он.
Миронов: государство должно сохранить возможность купить лекарства по бумажному рецепту
