В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются разговорить жертву - 29.05.2026, ПРАЙМ
В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются разговорить жертву
Мошенники с помощью обычного звонка пытаются разговорить жертву, а дальше звонят от выдуманного центра цифровой безопасности и сообщают якобы о взломе личного... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T06:16+0300
финансы
общество
банк россия
банк россии
мвд
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мошенники с помощью обычного звонка пытаются разговорить жертву, а дальше звонят от выдуманного центра цифровой безопасности и сообщают якобы о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с помощью биометрии, сообщил Т-Банк. Так, мошенник звонит жертве и заявляет, что "по данным центра, во время одного из предыдущих звонков неизвестные записали голос клиента, через нейросети сделали новые речевые заготовки и обошли систему безопасности государственного портала". Сотрудник центра заявляет, что полученных на "Госуслугах" данных мошенникам достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести все сбережения. Следом звонят якобы из банка или силовых структур - могут представиться сотрудниками Банка России, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга. "Жертве заявляют, что неизвестные уже попытались вывести деньги, однако операцию приостановили. Чтобы спасти сбережения, важно временно отправить их на "защищенный" счет. На самом деле этот счет мошенников", - предупредили в банке. Руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов рассказал, что даже если мошенники запишут голос человека, взломать "Госуслуги" или его счет в банке с помощью записи им не удастся. "Для входа в государственные сервисы голосовая аутентификация не предусмотрена, а в банках для безопасности клиентов настроена строгая и многоуровневая защита", - пояснил он. Также Булатов добавил, что за прошлый год с помощью проверки по биометрии в банке предотвратили хищения на сумму 272 миллиона рублей. "Помните, что ваши биометрические данные не подделать. И не верьте на слово незнакомцам, которые утверждают обратное", - сказали в банке.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
