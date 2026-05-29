"М.Видео" планирует отказаться от допэмиссии в 1,5 миллиарда акций - 29.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-29T14:26+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Ритейлер "М.Видео" планирует отказаться от допэмиссии по открытой подписке в 1,5 миллиарда акций, разместив 500 миллионов акций по закрытой подписке, сообщила компания. "Отказаться от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "М.Видео", размещаемых путем открытой подписки (дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.11.2025, регистрационный номер 1-02-11700-A)", - говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров. "Увеличить уставный капитал ПАО "М.Видео" путем размещения дополнительных обыкновенных акций ("Акции") на следующих условиях: Количество размещаемых Акций: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Способ размещения акций: закрытая подписка", - добавляется там. "Допэмиссия в данном случае рассматривается как инструмент укрепления финансовой дисциплины, повышения устойчивости компании в долгосрочной перспективе. Компания продолжает активную работу с банковским сектором по вопросам рефинансирования и оптимизации долговой нагрузки в рамках действующих договоренностей и обновленных графиков платежей", - прокомментировали в пресс-службе "М.Видео". Акционеры "М.Видео" в октябре прошлого года приняли решение провести допэмиссию 1,5 миллиарда обыкновенных акций по открытой подписке вместо размещения 500 миллионов акций по закрытой подписке.

