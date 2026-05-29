Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260529/nedra-870336831.html
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона - 29.05.2026, ПРАЙМ
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона
Правительство РФ включило в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без аукциона, участок Надежда в Балтийском море,... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T23:16+0300
2026-05-29T23:16+0300
экономика
балтийское море
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_eb966e55ca60f463a0d77a644e74dff0.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ включило в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без аукциона, участок Надежда в Балтийском море, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Изменения, которые вносятся в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов. Дополнить разделом XI следующего содержания: "XI. Балтийское море 1. Участок недр федерального значения Надежда...", - говорится в документе.Формально Надежда расположена в территориальном море и не относится к континентальному шельфу. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса".Соответственно, после внесения Надежды в федеральный перечень "Лукойл" сможет обновить заявку с учетом его утвержденных на федеральном уровне границ.Законодательство России с 2008 года запрещает доступ частным компаниям к работе на шельфе, этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
https://1prime.ru/20260512/polsha-869849727.html
балтийское море
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_863aad7c3d0cf772088d12f9498f8d13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
балтийское море, рф
Экономика, Балтийское море, РФ
23:16 29.05.2026
 
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона

Кабмин: участок недр Надежда в Балтийском море будут предоставлять без аукциона

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Вид на Балтийское море. Архивное фото
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ включило в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без аукциона, участок Надежда в Балтийском море, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Изменения, которые вносятся в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов. Дополнить разделом XI следующего содержания: "XI. Балтийское море 1. Участок недр федерального значения Надежда...", - говорится в документе.
Формально Надежда расположена в территориальном море и не относится к континентальному шельфу. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса".
Соответственно, после внесения Надежды в федеральный перечень "Лукойл" сможет обновить заявку с учетом его утвержденных на федеральном уровне границ.
Законодательство России с 2008 года запрещает доступ частным компаниям к работе на шельфе, этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
Польша начала строить в Балтийском море ветроэлектростанцию
12 мая, 00:44
 
ЭкономикаБалтийское мореРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала