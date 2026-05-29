Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона

2026-05-29T23:16+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ включило в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без аукциона, участок Надежда в Балтийском море, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Изменения, которые вносятся в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов. Дополнить разделом XI следующего содержания: "XI. Балтийское море 1. Участок недр федерального значения Надежда...", - говорится в документе.Формально Надежда расположена в территориальном море и не относится к континентальному шельфу. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса".Соответственно, после внесения Надежды в федеральный перечень "Лукойл" сможет обновить заявку с учетом его утвержденных на федеральном уровне границ.Законодательство России с 2008 года запрещает доступ частным компаниям к работе на шельфе, этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.

