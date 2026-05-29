Роснедра выставили на торги месторождение олова в Якутии - 29.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение олова "Одинокое" в Якутии, начальная цена достигает почти 1,7 миллиарда рублей, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги".
Заявки на участие в аукционе принимаются по 6 июля, сами торги намечены на 28 июля. Лицензия предоставляется на 27 лет. Стартовая стоимость достигает 1,693 миллиарда рублей. Площадь участка составляет 16,99 квадратного километра.
Запасы рудного олова по категории В достигают 31,69 тысячи тонн, по С1 - 94,1 тысячи тонн, по С2 - 1,77 тысячи тонн, забалансовые запасы по С1 - 75,7 тысячи тонн. Запасы россыпного олова составляют по категории B - 10,87 тысячи тонн, по С1 - 40 тысяч тонн, по С2 - 990 тонн, техногенного олова по С1 - 2,2 тысячи тонн.
Кроме того, запасы рудного вольфрама оцениваются по С1 в 10,3 тысячи тонн, по С2 - 253 тонн, россыпного вольфрама по С1 - 2,8 тысячи тонн. Запасы рудного висмута по категории С1 учитываются в следующем количестве: по С1 - 6,8 тысячи тонн, по С2 - 62 тонны. При этом россыпного висмута по С1 - 173 тонны, а индия по С1 - 5 тонн.
