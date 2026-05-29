Энергетики объяснили, почему при похолодании нельзя включить отопление - 29.05.2026, ПРАЙМ
Энергетики объяснили, почему при похолодании нельзя включить отопление
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:02 29.05.2026
 
Энергетики объяснили, почему при похолодании нельзя включить отопление

"ТЭК" и "Теплосеть": ремонт теплосетей не позволяет вновь включить отопление

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - ПРАЙМ. Планово-предупредительный ремонт теплосетей и оборудования по завершении отопительного сезона не позволяет включить отопление вновь при похолодании, с которым в настоящее время столкнулись жители Санкт-Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба компаний "ТЭК Санкт-Петербурга" и "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Главный синоптик города Александр Колесов ранее, в понедельник, предупреждал о похолодании в Петербурге, где в четверг температура составила плюс 7-9 градусов, в пятницу - около 10 градусов тепла.
При этом, согласно Telegram-каналу "ТЭКа" и "Теплосети", энергетики не имеют возможности вновь включить отопление на какое-то время после того, как закончился отопительный сезон. Это связано с работами по планово-предупредительному ремонту, которые необходимы для подготовки к следующему отопительному сезону.
"Во время таких работ оборудование полностью остановлено. И включить горячую воду на денек из-за похолодания невозможно... Котел может быть разобран, часть оборудования – демонтирована, системы безопасности – на проверке", - пояснили энергетики.
Ранее, 13 мая, городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению сообщал о завершении отопительного сезона 2025-2026 годов, который продлился 222 дня.
