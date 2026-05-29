В США заблокировали введение компенсационной пошлины на палладий из России - 29.05.2026, ПРАЙМ
Международная комиссия по торговле США (ITC) вынесла отрицательное заключение по антидемпинговому расследованию в отношении необработанного палладия из России,... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T21:19+0300
ВАШИНГТОН, 29 мая – ПРАЙМ. Международная комиссия по торговле США (ITC) вынесла отрицательное заключение по антидемпинговому расследованию в отношении необработанного палладия из России, фактически заблокировав введение компенсационной пошлины в размере 109,1%, которую ранее рекомендовало установить министерство торговли США. "Международная комиссия по торговле США вынесла отрицательное заключение на заключительном этапе расследования по установлению антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении необработанного палладия из России", - говорится в официальном заявлении комиссии.
ITC заблокировала введение компенсационной пошлины на необработанный палладий из РФ