В США заблокировали введение компенсационной пошлины на палладий из России

2026-05-29T21:19+0300

ВАШИНГТОН, 29 мая – ПРАЙМ. Международная комиссия по торговле США (ITC) вынесла отрицательное заключение по антидемпинговому расследованию в отношении необработанного палладия из России, фактически заблокировав введение компенсационной пошлины в размере 109,1%, которую ранее рекомендовало установить министерство торговли США. "Международная комиссия по торговле США вынесла отрицательное заключение на заключительном этапе расследования по установлению антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении необработанного палладия из России", - говорится в официальном заявлении комиссии.

