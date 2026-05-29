Россиянам подготовят допстимулы с участием ЦБ для соблюдения ПДД

2026-05-29T12:54+0300

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россиянам подготовят дополнительные стимулы с участием Центробанка для соблюдения правил на дорогах, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Правительство России в мае утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. "Подготовка предложений по дополнительному стимулированию законопослушности участников дорожного движения", - говорится в плане. "МВД России, Банк России, Минтранс России, государственная компания "Российские автомобильные дороги", исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием профессионального объединения страховщиков", - перечислен список ответственных за выполнение этого пункта. Кабмин ждет доклад от ведомств в 2027 году.

