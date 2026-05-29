Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам подготовят допстимулы с участием ЦБ для соблюдения ПДД - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/pdd-870315509.html
Россиянам подготовят допстимулы с участием ЦБ для соблюдения ПДД
Россиянам подготовят допстимулы с участием ЦБ для соблюдения ПДД - 29.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам подготовят допстимулы с участием ЦБ для соблюдения ПДД
Россиянам подготовят дополнительные стимулы с участием Центробанка для соблюдения правил на дорогах, следует из документа правительства РФ, с которым... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T12:54+0300
2026-05-29T12:54+0300
финансы
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83276/56/832765657_0:0:1853:1043_1920x0_80_0_0_9581e5d39960428ea03021b0e73dc698.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россиянам подготовят дополнительные стимулы с участием Центробанка для соблюдения правил на дорогах, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. Правительство России в мае утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. "Подготовка предложений по дополнительному стимулированию законопослушности участников дорожного движения", - говорится в плане. "МВД России, Банк России, Минтранс России, государственная компания "Российские автомобильные дороги", исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием профессионального объединения страховщиков", - перечислен список ответственных за выполнение этого пункта. Кабмин ждет доклад от ведомств в 2027 году.
https://1prime.ru/20260225/shtraf-867780990.html
https://1prime.ru/20260105/putin-866229205.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83276/56/832765657_61:0:1710:1237_1920x0_80_0_0_806a00aaf4226b184d624c93eebaedb2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, мвд
Финансы, РОССИЯ, МВД
12:54 29.05.2026
 
Россиянам подготовят допстимулы с участием ЦБ для соблюдения ПДД

Правительство с участием ЦБ подготовит дополнительные стимулы россиянам соблюдать ПДД

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Россиянам подготовят дополнительные стимулы с участием Центробанка для соблюдения правил на дорогах, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Правительство России в мае утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
Многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Это ловушка". Откуда берутся странные штрафы за нарушение ПДД
25 февраля, 03:03
"Подготовка предложений по дополнительному стимулированию законопослушности участников дорожного движения", - говорится в плане.
"МВД России, Банк России, Минтранс России, государственная компания "Российские автомобильные дороги", исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием профессионального объединения страховщиков", - перечислен список ответственных за выполнение этого пункта.
Кабмин ждет доклад от ведомств в 2027 году.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Путин поручил проработать штрафы за нарушение ПДД
5 января, 17:19
 
ФинансыРОССИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала